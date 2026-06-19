Sáng nay, Công an Hà Nội thông tin vụ lừa đảo bán hợp đồng kỳ nghỉ

Sáng ngày 19/6, Công an Hà Nội tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Sáng ngày 19/6, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ việc, vụ án điển hình về kinh tế, môi trường trên địa bàn như vụ buôn lậu hàng hoá là thực phẩm với số lượng lớn xảy ra trên địa bàn, một số vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Quang cảnh cuộc họp thông tin báo chí (Ảnh: Như Hoàn)

Theo nội dung buổi hội nghị, thời gian quan, CATP nhận được nhiều đơn tố giác của công dân phản ánh về nội dung: một số công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc chuyển nhượng, mua bán hợp đồng "thẻ kỳ nghỉ du lịch", "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch" của các công ty du lịch phát hành.

Cơ quan CSĐT CATP đã tổ chức xác minh, kết quả điều tra bước đầu xác định:

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Khoảng từ năm 2023 đến năm 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty, trong đó có phân công vai trò của từng bộ phận cụ thể (người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách, người trực tiếp tiếp xúc khách hàng...) để bán, môi giới việc cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất với nhau.

Các đối tượng cầm đầu cung cấp thông tin khách hàng (thu thập từ công ty cũ), kịch bản tư vấn, chi trả hoa hồng cao (từ 2% đến 20%) cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mua hoặc có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Các đối tượng lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân (chủ yếu là người cao tuổi) để mời chào khách hàng tham dự hội nghị, hội thảo của công ty, nhận voucher du lịch miễn phí với cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần sử dụng căn cước công dân để xác nhận nhân thân. Các khách hàng đến trụ sở công ty theo lịch hẹn, được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch (có giá khoảng 200 - 900 triệu đồng) tùy theo thời gian của kỳ nghỉ du lịch và thời hạn hợp đồng (từ 5 năm đến 40 năm).

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn đối với các khách hàng đồng ý ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời, nhân viên tư vấn đã cam kết (bằng miệng) về khả năng sinh lời khi khách hàng chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch cho người khác nếu không còn nhu cầu sử dụng; nhiều khách hàng đã tin lời của nhân viên tư vấn mà ký hợp đồng và đặt cọc tiền.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đối với các khách hàng đã mua hợp đồng kỳ nghỉ du lịch trước đây, nhân viên tư vấn cam kết (bằng miệng) sẽ môi giới chuyển nhượng giúp khách hàng với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị của hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, với điều kiện khách hàng phải ký hợp đồng môi giới, cam kết sẽ thực hiện chuyển nhượng thông qua công ty và phải nộp tiền với nhiều lý do (như: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ...). Các đối tượng cam kết (bằng miệng) với khách hàng là công ty sẽ môi giới chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch của khách sau khoảng hơn một tháng, tuy nhiên thể hiện trong hợp đồng môi giới là 10 năm. Khi khách hàng đến làm việc liên quan đến hợp đồng thì các công ty tìm cách né tránh, trì hoãn trách nhiệm thực hiện hợp đồng môi giới với khách hàng bằng nhiều lý do khác nhau.

Ngoài ra, các nhóm đối tượng cầm đầu thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập các công ty mới (do các đối tượng cầm đầu nhờ đối tượng khác đứng tên công ty) để trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ đến khiếu nại, đòi quyền lợi; đồng thời tiếp tục sử dụng các thủ đoạn để dụ dỗ các khách hàng mới. Tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng cầm đầu dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.

Tính đến ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã tiến hành khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trong các vụ án, vụ việc liên quan đến 27 công ty nêu trên; Thu giữ hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền; Tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án với tổng giá trị khoảng 680.300.000.000 đồng, gồm: Tiền mặt: 17.160.087.000 đồng, Phong tỏa tài khoản của các đối tượng: 60.997.588.362 đồng, 11 chiếc xe ô tô các loại trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng, 19 Bất động sản (GCN QSD) trị giá khoảng 504 tỷ đồng, 03 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; Tạm dừng giao dịch đối với 02 tài sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm Khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình...

Bước đầu Cơ quan CSĐT CATP ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng khoảng hơn 2.700.000.000.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm tỷ đồng).

Từ 12/6/2026 đến 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố 24 vụ án, khởi tố 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015), trong đó có 02 bị can khởi tố 02 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền (Điều 324 BLHS năm 2015) và 01 vụ án Đinh Gia Luận Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Láng, TP Hà Nội (bị can giả danh nhân viên Công ty cổ phần Vega Holidays để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân với thủ đoạn mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ), ghi lời khai 496 bị hại, xác định chiếm đoạt 181.935.416.859 đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ sự liên quan của các công ty (nếu có), làm rõ toàn bộ các vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời, rà soát các đối tượng, các công ty khác có liên quan, đồng thời thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.

CATP đề nghị người dân có đơn tố giác đến trình báo tại trụ sở công an nơi cư trú và cung cấp thông tin, tài liệu để được tiếp nhận giải quyết theo quy định.