Hà Nội: Cá chết trắng hồ Nghĩa Đô, cảnh tượng bất thường "chưa từng thấy"

Ông Đỗ Văn Nghiêm (phường Nghĩa Đô), một người dân thường xuyên đi dạo quanh hồ Nghĩa Đô, cho biết những ngày trước đã xuất hiện cá chết lác đác nhưng số lượng không nhiều. Tuy nhiên từ ngày 17/6, hiện tượng này diễn ra nghiêm trọng hơn khi lượng cá chết tăng đột biến.