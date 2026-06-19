Hà Nội: Cá chết trắng hồ Nghĩa Đô, cảnh tượng bất thường "chưa từng thấy"

Hàng loạt cá chết nổi trắng mặt hồ điều hòa Nghĩa Đô (Hà Nội), bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân quanh khu vực.
Clip Như Hoàn
Sáng 18/6, ghi nhận tại khu vực hồ điều hòa Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), tình trạng cá chết xuất hiện với số lượng lớn trên mặt nước (Ảnh: Như Hoàn)
Cá chết tập trung chủ yếu tại các khu vực ven bờ, tạo thành những mảng kéo dài hàng chục mét (Ảnh: Như Hoàn)
Cá chết được vớt lên chất đầy thuyền (Ảnh: Như Hoàn)
Người dân đi bộ, tập thể dục buổi sáng không khỏi ái ngại khi phải đi qua những khu vực có lượng cá chết tập trung (Ảnh: Như Hoàn)
Theo quan sát, nhiều loại cá có kích thước khác nhau nổi trắng mặt hồ (Ảnh: Như Hoàn)
Không ít con đã trong tình trạng phân hủy, bụng trương phình, bốc mùi hôi tanh khó chịu (Ảnh: Như Hoàn)
Dưới tác động của gió, xác cá liên tục bị dồn về một số góc hồ, hình thành những lớp dày đặc phủ kín mặt nước (Ảnh: Như Hoàn)
Tại nhiều vị trí ven hồ, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, lan rộng ra các tuyến đường và khu vực cây xanh xung quanh (Ảnh: Như Hoàn)
Ông Đỗ Văn Nghiêm (phường Nghĩa Đô), một người dân thường xuyên đi dạo quanh hồ Nghĩa Đô, cho biết những ngày trước đã xuất hiện cá chết lác đác nhưng số lượng không nhiều. Tuy nhiên từ ngày 17/6, hiện tượng này diễn ra nghiêm trọng hơn khi lượng cá chết tăng đột biến.
"Tôi đi bộ quanh hồ mỗi ngày. Mấy hôm trước chỉ thấy vài con cá nổi lên, nhưng sáng nay thì xác cá xuất hiện dày đặc. Mùi hôi rất khó chịu, đứng gần hồ chỉ vài phút là cảm thấy ngột ngạt", ông Nghiêm chia sẻ.
Nhiều người dân sinh sống gần hồ cho biết đây là một trong những đợt cá chết có quy mô lớn nhất được ghi nhận trong thời gian gần đây (Ảnh: Như Hoàn)
Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sinh hoạt và không gian công cộng vốn là nơi vui chơi, tập thể dục của cư dân quanh khu vực (Ảnh: Như Hoàn)