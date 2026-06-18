Trên đường đi làm, một người đàn ông ở Ninh Bình bất ngờ nhặt được chiếc cặp chứa 500 triệu đồng tiền mặt. Thay vì giữ lại, người này đã nhanh chóng mang toàn bộ tài sản đến cơ quan công an trình báo để tìm người đánh rơi.

Ngày 18/6, Công an phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa hoàn tất các thủ tục trao trả số tiền 500 triệu đồng cho người dân bị đánh rơi.

Công an trao trả 500 triệu đồng cho người bị đánh rơi. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, trú tại phường Tam Điệp) trên đường đi làm qua Đại lộ Hoa Lư, đoạn thuộc tổ dân phố Trại Vòng, phường Tam Điệp, đã phát hiện một chiếc cặp màu tím bị bỏ quên bên đường.

Kiểm tra bên trong, anh Tuấn bất ngờ phát hiện chiếc cặp chứa số tiền mặt lên tới 500 triệu đồng với nhiều mệnh giá khác nhau. Ngay sau đó, anh đã mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Tam Điệp trình báo và đề nghị hỗ trợ tìm chủ sở hữu. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tam Điệp đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát trên địa bàn và khu vực lân cận để xác định người đánh mất tài sản.

Sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ nhân số tiền trên là ông Nguyễn Đức H. (SN 1959, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình). Ngay trong sáng cùng ngày, Công an phường Tam Điệp đã liên hệ, xác minh và tiến hành các thủ tục trao trả toàn bộ tài sản cho ông H. theo quy định.

Đánh giá cao hành động đẹp của anh Nguyễn Văn Tuấn, Công an phường Tam Điệp cho biết đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng nhằm lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức công dân trong cộng đồng.

Việc làm của anh Tuấn không chỉ giúp người bị mất tìm lại được tài sản có giá trị lớn mà còn góp phần lan tỏa những nghĩa cử đẹp, những hành động tử tế trong đời sống xã hội.