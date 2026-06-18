Đại hạ giá 4 lần gần 14 tỷ, du thuyền của bà Trương Mỹ Lan vẫn không có người mua

Ba tài sản gồm một du thuyền và hai tàu hạng sang thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiếp tục không tìm được người mua dù đã qua 4 lần giảm giá.

Ngày 18/6, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức đấu giá trực tuyến đối với 3 tài sản là du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, cả ba tài sản đều không có người tham gia trả giá.

Theo thông tin từ đơn vị đấu giá, đây là lần thứ tư các tài sản được điều chỉnh giảm giá kể từ quyết định giảm giá gần nhất ban hành ngày 22/5/2026.

Trong đó, tài sản có giá trị lớn nhất là du thuyền The Reverie Saigon, sản xuất năm 2018 tại Pháp, mang số đăng ký SG.8389. Du thuyền hiện được neo đậu tại Bến du thuyền Tam Sơn (Swan Bay, đảo Đại Phước, TP Đồng Nai).

Tài sản này được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 38,7 tỷ đồng, người tham gia phải đặt trước hơn 7,7 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Trước khi được đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm 38,7 tỷ đồng trong đợt mới nhất, du thuyền The Reverie Saigon đã nhiều lần được điều chỉnh giảm giá sau các phiên đấu giá không thành công. Khi lần đầu được đưa ra đấu giá vào ngày 8/1, tài sản này có giá khởi điểm hơn 52,4 tỷ đồng. Sau khi không có người tham gia mua, mức giá được hạ khoảng 6% xuống còn gần 49 tỷ đồng ở lần đấu giá thứ hai nhưng vẫn không tìm được chủ mới.

Đến lần đấu giá thứ ba, cơ quan thi hành án tiếp tục giảm thêm 5% giá khởi điểm, xuống còn 46,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, các phiên đấu giá sau đó vẫn không thu hút được người tham gia. Tính đến nay, sau 4 lần giảm giá, giá khởi điểm của du thuyền đã giảm hơn 13,7 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, tương đương mức giảm khoảng 26%.

Ngoài du thuyền The Reverie Saigon, hai tàu mang tên THALIA và ELECTRA, đều được sản xuất tại Ba Lan năm 2017, cũng được đưa ra đấu giá trong đợt này.

Cả hai tàu hiện neo đậu tại khu vực Vinhomes Central Park (TP.HCM) và có giá khởi điểm hơn 3,8 tỷ đồng mỗi chiếc. Mức tiền đặt trước đối với mỗi tài sản là 763 triệu đồng.

Dù giá khởi điểm đã nhiều lần được điều chỉnh giảm, cả ba tài sản vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư tham gia đấu giá. Đây là những tài sản nằm trong danh mục xử lý thi hành án liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.