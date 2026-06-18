Chửi bới, hành hung chiến sĩ công an, một phụ nữ bị khởi tố

Người phụ nữ có hành vi chửi bới, hành hung chiến sĩ công an đã bị khởi tố để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tối 18/6, mạng xã hội xôn xao với clip người phụ nữ có hành vi chửi bới, hành hung chiến sĩ công an khi làm nhiệm vụ.

Theo đó, vụ việc được cho là xảy ra tại phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Trong clip, một người phụ nữ có hành vi xô đẩy, chửi bới các chiến sĩ công an. Một nam giới được cho là người thân của người phụ nữ liên tục ngăn cản, khuyên can người phụ nữ. Tuy nhiên, người phụ nữ không dừng lại, thậm chí còn có hành vi tát, đá vào một chiến sĩ công an.

Giải thích, khuyên can không được, các chiến sĩ công an đã phải khống chế người phụ nữ.

Người phụ nữ có hành vi hành hung chiến sĩ công an (ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận, vụ việc trên xảy ra trên địa bàn phường Phổ Yên ngày 17/6.

Hiện Cơ quan CSĐT đã khởi tố người phụ nữ trên về hành vi chống người thi hành công vụ. Nội dung cụ thể vụ việc Cơ quan CSĐT sẽ thông tin sau.