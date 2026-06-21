Cận cảnh 260 tấn chân gà đông lạnh hết hạn, mốc trắng chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn lậu chân gà từ nước ngoài về Việt Nam, đồng thời thu giữ hàng nghìn tấn chân gà tại các kho đông lạnh, trong đó, có 260 tấn hết hạn sử dụng, mốc trắng, bốc mùi chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
Từ năm 2023 – 2026, Công ty cổ phần XNK thực phẩm ABF (xã Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình) do Nguyễn Thị Tố Loan (SN 1979, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) - Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại An Bình, thuộc tập đoàn An Bình Group trực tiếp điều hành, đã tiến hành nhập khẩu 339 công-ten-nơ chân gà (theo diện sản xuất, gia công rồi xuất khẩu), trị giá khoảng trên 347 tỷ đồng.
Sau khi nhập khẩu số chân gà trên, Nguyễn Thị Tố Loan không chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế mà chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc (SN 1981, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội; là Trưởng phòng trợ lý tập đoàn An Bình Group) bán ra thị trường trong nước với số lượng trên 10.000 tấn.
Trong số chân gà Nguyễn Thị Tố Loan nhập từ nước ngoài về, có những lô hàng từ các quốc gia đang có dịch bệnh gia cầm, không được phép bán tại Việt Nam, mà chỉ được nhập khẩu gia công rồi xuất khẩu.
Nhưng vì lợi nhuận, nên Nguyễn Thị Tố Loan đã bất chấp pháp luật mà bán số chân gà đó ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng tại một số địa phương, như: Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét tại các kho lạnh nơi Nguyễn Thị Tố Loan gửi hàng.
Tại kho đông lạnh An Việt 2 của Công ty TNHH An Việt Hà Nội (Khu Công nghiệp Quang Minh mở rộng, xã Quang Minh, TP Hà Nội) phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng, bị mốc trắng và bốc mùi được bảo quản đông lạnh có dấu hiệu đưa ra thị trường tiêu thụ.
Tại kho đông lạnh THL, thuộc Công ty cổ phần XNK kho vận THL (xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) phát hiện thu giữ 1.030,647 tấn chân gà.
Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố 2 bị can Nguyễn Tố Thị Loan, Trang Tuyết Ngọc về tội "Buôn lậu", theo quy định tại khoản 4, điều 188 BLHS.
Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Tố Thị Loan, Trang Tuyết Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, các đối tượng đã lợi dụng chính sách nhập khẩu để đưa vào Việt Nam số lượng đặc biệt lớn chân gà đông lạnh, trong đó có số lượng lớn chân gà đã hết hạn sử dụng, hư hỏng nhưng vẫn tìm cách đưa ra thị trường tiêu thụ. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trực tiếp đe dọa sức khỏe người dân và ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh... "Quan điểm của Công an Thành phố là xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, làm một vụ để cảnh tỉnh cả vùng” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.