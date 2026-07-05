Bão số 1 sang Trung Quốc và suy yếu, hoàn lưu bão vẫn gây gió mạnh, mưa lớn

Bão số 1 di chuyển sang Trung Quốc và đang suy yếu; hoàn lưu bão tiếp tục gây gió mạnh ở Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển Quảng Ninh và mưa to đến rất to tại Đông Bắc Bộ.

Bão số 1 Maysak đã đi sang đất liền Trung Quốc. Lúc 4h ngày 5/7, tâm bão nằm trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ chậm, khoảng 5-10km/h.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, mặc dù bão đã đi sang Trung Quốc và đang suy yếu nhưng nguy cơ thiên tai do hoàn lưu bão vẫn ở mức cao. Mưa lớn tiếp diễn có thể gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; lũ trên các sông, suối nhỏ; lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, đặc biệt ở các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Các địa phương và người dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và không chủ quan cho đến khi mưa và gió giảm hẳn.

Bão số 1 đã sang Trung Quốc và đang suy yếu. (Nguồn: NCHMF)

Theo đó, từ đầu giờ chiều 4/7, hoàn lưu bão số 1 ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ, gây gió mạnh trên khu vực ven biển khu Đông Bắc. Lúc 13h30, trạm khí tượng Cửa Ông (Quảng Ninh) quan trắc được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Khoảng 19h ngày 4/7, bão số 1 áp sát vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh và duy trì ảnh hưởng trên khu vực ven bờ trong khoảng hơn 2 giờ, trước khi đi vào đất liền Móng Cái (Quảng Ninh) vào khoảng 22h cùng ngày. Đến khoảng 2h ngày 5/7, tâm bão di chuyển sang khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều nơi tại Quảng Ninh và vịnh Bắc Bộ đã ghi nhận gió mạnh. Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Móng Cái gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Cô Tô gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25m; Cửa Ông gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Quảng Hà gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Cùng với gió mạnh, từ chiều 4/7 đến sáng 5/7, Quảng Ninh xuất hiện mưa to đến rất to, trong đó Móng Cái ghi nhận lượng mưa 247,6mm.

Đến 5 ngày 5/7, tâm bão ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái khoảng 63km về phía Bắc. Bão có cường độ cấp 8, giật cấp 10 và đang di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10km/h.

“Mặc dù tâm bão đã ra khỏi nước ta, hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 tại khu vực Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh”, cơ quan khí tượng thông tin.

Nguy cơ thiên tai do hoàn lưu bão số 1 vẫn còn ở mức cao.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Bão số 1 Maysak là cơn bão đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026, có cường độ không quá mạnh, mạnh nhất đạt cấp 9, giật cấp 11 nhưng di chuyển chậm, thời gian ảnh hưởng tương đối kéo dài. Khi áp sát bờ, bão di chuyển chậm, duy trì lâu trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh trước khi đi vào đất liền, khiến gió mạnh duy trì liên tục nhiều giờ tại Móng Cái và khu vực ven biển Đông Bắc.

Hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây thời tiết nguy hiểm. Trong sáng và trưa 5/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải) vẫn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh. Khu vực ven biển Quảng Ninh tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sau 10h hôm nay, gió trên đất liền dự báo sẽ giảm dần.

Ngoài ra, từ sáng sớm đến hết ngày 5/7, hệ thống mây đối lưu phần phía nam hoàn lưu bão số 1 vẫn còn gây mưa lớn, dự báo khu vực Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ trên 120mm. Riêng khu Đông Bắc Bộ mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 100-200 mm, cục bộ trên 300mm.