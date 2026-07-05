Xúc động phút tiễn đưa nữ anh hùng 42kg vác 2 hòm đạn pháo 98kg bắn máy bay Mỹ

Anh hùng Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946, quê xóm Khoáng, phường Nam Ngạn, thị xã Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà tham gia lực lượng dân quân tự vệ của tiểu khu Nam Ngạn, trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng.
Đầu năm 1965, Mỹ ném bom ồ ạt xuống miền Bắc nhằm cắt đứt con đường tiếp viện của miền Bắc cho miền Nam. Cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã là một trong những trọng điểm bắn phá ác liệt của không quân Mỹ.
Ngày 4/4/1965, vừa làm xong nhiệm vụ truy lùng giặc lái Mỹ nhảy dù, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển gặp chiếc tàu hải quân ta yêu cầu dân quân giúp vận chuyển vỏ đạn lên bờ và tiếp tế đạn xuống tàu. Ngô Thị Tuyển xuống sông, bơi ra tàu làm nhiệm vụ, mặc cho máy bay địch đang quần thảo trên đầu.
Khi có đoàn xe tiếp đạn vừa tới, chị lại xung phong đi vác đạn. Gặp phải 2 hòm đạn đai sắt móc chặt vào nhau, lực lượng bộ đội, dân quân dùng thuổng bật ra để vác nhưng chưa được. Ngay lập tức, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển ghé vai vác luôn 2 hòm đạn nặng 98kg (nặng gấp đôi cơ thể chị), vượt qua đê, chuyển ra bờ sông, tiếp viện kịp thời cho bộ đội chiến đấu.
Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, được Bác Hồ tặng huy hiệu của Người và 6 lần được tặng bằng khen, giấy khen. Ngày 1/1/1967, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.