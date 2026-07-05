Tất cả người dân cần nắm rõ quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú

Thông tư 116 của Bộ Công an ban hành ngày 29/6, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, thay thế cho các Thông tư trước đây với nhiều điểm mới.

Đẩy mạnh thực hiện thủ tục về cư trú trên môi trường điện tử

Tiếp nhận và xử lý phản ánh về cư trú qua nhiều kênh số

Thông tư mới bổ sung quy định về việc tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân, hộ gia đình về cư trú thông qua các kênh đa dạng như: Đường dây nóng, hòm thư góp ý, Cổng thông tin điện tử và đặc biệt là qua ứng dụng VNeID.

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm ghi lại, xử lý và phải giữ bí mật đối với thông tin của người cung cấp phản ánh.

Quy định cụ thể cho các đối tượng đặc thù

Đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo: Xác định rõ chủ hộ tại các cơ sở này là người đại diện hoặc ban quản lý. Thông tư mới cũng quy định chi tiết các loại giấy tờ chứng minh là chức sắc, chức việc, nhà tu hành đối với người hoạt động tôn giáo.

Đăng ký tại cơ sở trợ giúp xã hội: Bổ sung quy định về văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội hoặc xác nhận của UBND cấp xã đối với trường hợp được nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Quy định rõ quy trình đăng ký cư trú cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi trở về cư trú tại Việt Nam phải có quyết định của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam (trừ trường hợp đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục xác nhận thông tin cư trú

Theo đó, công dân có thể yêu cầu xác nhận thông tin cư trú tại bất kỳ cơ quan đăng ký cư trú nào trong cả nước, không phụ thuộc vào nơi thường trú.

Nếu thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thời hạn giải quyết không quá 1/2 ngày làm việc; trường hợp cần xác minh thì không quá 3 ngày làm việc.

Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 1 năm kể từ ngày cấp.

Cơ chế hủy bỏ đăng ký cư trú sai quy định

Thông tư 116 quy định rõ quy trình hủy bỏ kết quả đăng ký cư trú đối với các trường hợp giải quyết không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện.

Thời hạn thực hiện việc hủy bỏ và cập nhật lại trạng thái thông tin trên hệ thống là 01 ngày làm việc kể từ khi có quyết định.