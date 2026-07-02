Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an

Bộ Công an đã ban hành thông tư mới rút ngắn thời gian chờ cấp, đổi bằng lái xe.

Quy trình sát hạch và cấp phát giấy phép lái xe (GPLX) tại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cải cách mạnh mẽ. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) thông báo Bộ trưởng Bộ Công an đã chính thức ký ban hành Thông tư số 108/2026/TT-BCA. Văn bản này quy định chi tiết về công tác sát hạch, cấp bằng lái xe trong nước cũng như việc cấp phát và sử dụng GPLX quốc tế.

Cắt giảm 50% thời gian chờ đợi nhận bằng lái xe

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, Thông tư mới đã cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ xuống chỉ còn một nửa so với quy định trước đây:

Sở hữu giấy phép lái xe điện tử trên VNeID sau 2 giờ thi đỗ

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của Thông tư 108/2026/TT-BCA là quyền lợi dành cho các thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi. Ngay sau khi thí sinh đạt kết quả sát hạch, Cục CSGT sẽ tiến hành cấp và tích hợp phiên bản GPLX điện tử vào hệ thống dữ liệu quốc gia cũng như tài khoản định danh điện tử VNeID của công dân trong vòng 2 tiếng.

Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 1/1/2027, công tác kiểm tra, nhận diện thí sinh bước vào phòng thi sẽ được tự động hóa hoàn toàn thông qua hệ thống phần mềm và thiết bị định danh, xác thực điện tử. Việc ứng dụng công nghệ này được kỳ vọng sẽ loại bỏ yếu tố chủ quan, tăng tính minh bạch và từng bước thay thế phương pháp đối chiếu trực tiếp bằng con người như trước đây.

Để tối ưu hóa sự tiện lợi, người dân có thể chủ động nộp hồ sơ đăng ký thi sát hạch hoặc yêu cầu cấp, đổi bằng lái thông qua môi trường mạng qua hai kênh: Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng định danh VNeID.

Trong các tình huống đặc biệt như hệ thống trực tuyến gặp sự cố kỹ thuật, hoặc cá nhân đó chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, người dân vẫn có thể chọn phương án nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp. Các điểm tiếp nhận trực tiếp được bố trí sẵn tại Phòng CSGT Công an tỉnh/thành phố hoặc tại cơ quan Công an cấp xã.