Cháy nhà 5 tầng ở TP.HCM, lửa bùng lên dữ dội

Tối 9/9, Công an phường Đức Nhuận đang phối hợp với Công an TP.HCM điều tra vụ cháy căn nhà trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 16h30 cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy từ sân thượng của ngôi nhà 5 tầng rộng 145 m2, nằm trong hẻm đường Thích Quảng Đức, phường Đức Nhuận nên hô hoán.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CACC

Ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen bốc lên nghi ngút khiến khu dân cư náo loạn. Căn nhà đóng cửa không có người bên trong, vị trí hỏa hoạn ở trên cao nên các hộ xung quanh không thể tiếp cận dập lửa ban đầu.

Nhận tin, cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt tiến hành chữa. Lính cứu hỏa phá cửa tiến vào từ tầng trệt lên sân thượng để dập lửa. Hỏa hoạn được khống chế sau 20 phút, không có thương vong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.