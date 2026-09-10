Tuyến cao tốc 105 km đẹp và hiện đại bậc nhất Việt Nam hút loạt ông lớn Vingroup, Sunshine Group, Hoà Phát…đổ về đầu tư

Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đang trở thành tâm điểm phát triển bất động sản phía Đông Hà Nội, khi dọc tuyến 105 km quy tụ hàng loạt đại đô thị, dự án nhà ở và khu công nghiệp quy mô lớn của Vingroup, Masterise, MIK Group, Sunshine Group cùng nhiều tên tuổi khác.

Dự án cao tốc Hà Nội – Hải Phòng dài 105 km, có tổng mức đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến nằm trên Vành đai 3 Hà Nội, cách cầu Thanh Trì hơn 1 km; điểm cuối tại đập Đình Vũ, quận Hải An (cũ), TP Hải Phòng.

Đây được xem là một trong những tuyến cao tốc đẹp và hiện đại nhất Việt Nam, kết nối Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng. Tuyến đường được thiết kế với tốc độ tối đa 120 km/h, mặt cắt ngang rộng 33 m, gồm 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, dải phân cách giữa, đường gom và hệ thống cây xanh hai bên.

Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được khởi công vào tháng 9/2008 và thông xe toàn tuyến vào tháng 12/2015. Đây là dự án trọng điểm quốc gia do Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT.

Tuyến cao tốc này đã giúp thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Hải Phòng được rút ngắn còn khoảng 1 – 1,5 giờ, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Một góc cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông, trục cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đang dần trở thành một trong những hành lang phát triển bất động sản sôi động ở phía Đông Hà Nội. Dọc tuyến cao tốc dài 105 km, nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn đã và đang hiện diện với hàng loạt khu đô thị, dự án nhà ở và các công trình quy mô lớn.

Nổi bật trong số đó là Tập đoàn Vingroup. Doanh nghiệp này hiện phát triển nhiều dự án lớn dọc trục cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, tiêu biểu như Vinhomes Ocean Park 1 với quy mô 420 ha, Vinhomes Ocean Park 2 trên diện tích 460 ha và Vinhomes Ocean Park 3 với quy mô hơn 290 ha.

Toàn cảnh dự án Vinhomes Ocean Park 1.

Đáng chú ý, ngay tại Vinhomes Ocean Park 1, ở vị trí đối diện cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Vingroup còn phát triển VinUni – trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, được xây dựng theo mô hình đại học tinh hoa.

VinUni được Vingroup đầu tư với số vốn ban đầu 6.500 tỷ đồng, trong đó 3.500 tỷ đồng dành cho xây dựng cơ sở vật chất và 3.000 tỷ đồng để cấp học bổng tài năng, hỗ trợ tài chính cho sinh viên cũng như bù lỗ vận hành trong 10 năm đầu tiên.

Đến năm 2025, trường tiếp tục nhận thêm 9.300 tỷ đồng từ tập đoàn với mục tiêu lọt vào top 100 trường đại học hàng đầu thế giới. Như vậy, sau 7 năm hoạt động, tổng vốn Vingroup đầu tư vào VinUni đã lên tới 15.800 tỷ đồng.

Trường đại học VinUni .

Cùng với Vingroup, nhiều chủ đầu tư lớn khác cũng hiện diện trong các đại đô thị này, góp phần tạo nên một hệ sinh thái bất động sản đa dạng dọc tuyến cao tốc.

Tại Vinhomes Ocean Park 1, Masterise Homes đã phát triển dự án Masteri Waterfront và Masteri Lakeside. Trong khi đó, tại Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3, Masterise tiếp tục mở rộng hiện diện với việc phát triển 34 tòa chung cư tại hai đại dự án này, đưa ra thị trường loạt dự án như: Lumière SpringBay, Masteri Trinity Square và Masteri Era Landmark...

Tương tự, MIK Group cũng góp mặt tại Vinhomes Ocean Park 2 với dự án Imperia Ocean City – The Parkland.

Một tên tuổi quốc tế khác là CapitaLand Development, với dự án The Fullton nằm trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3, Hưng Yên. Dự án có tổng vốn đầu tư 800 triệu USD, diện tích 25 ha, được phát triển theo hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu mang tên The Fullton Edition, gồm 342 căn nhà trên quỹ đất 12 ha. Giai đoạn hai sẽ bổ sung khoảng 350 căn còn lại, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Bên cạnh chuỗi đại đô thị của Vingroup, gần trục cao tốc Hà Nội – Hải Phòng còn có khu đô thị Ecopark, một trong những dự án khu đô thị quy mô lớn tại miền Bắc. Dự án được phát triển trên diện tích khoảng 500 ha, với tổng mức đầu tư lên tới 10 tỷ USD.

Tiếp giáp cao tốc Hà Nội – Hải Phòng còn có sự góp mặt của Sunshine Group với dự án Sunshine Legend City quy mô gần 50 ha, cung cấp gần 8.000 căn hộ cao cấp. Dự án đang được chủ đầu tư đẩy mạnh thi công trong thời gian qua.

Một vài dự án đầu tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Bên cạnh những dự án khu đô thị, nhà ở đã hình thành, dọc tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng còn xuất hiện nhiều dự án đang chuẩn bị được đầu tư.

Đáng chú ý là Khu đô thị hỗn hợp tại xã Văn Giang – Hoàn Long (nay là xã Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hoàn Long). Dự án nằm tiếp giáp Vành đai 4, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và dự án Vinhomes Ocean Park 2.

Khu đô thị này có tổng diện tích khoảng 170 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 21.500 tỷ đồng. Hiện dự án đang được đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục.

Không chỉ có khu đô thị và nhà ở, dọc trục cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cũng đang hình thành nhiều dự án khu công nghiệp quy mô lớn.

Trong đó có Khu công nghiệp số 02 – Hưng Yên có quy mô 296 ha do Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư, dự án vừa được khởi công vào tháng 6 vừa qua; Khu công nghiệp Nam Tràng Cát có quy mô 200 ha, do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes phát triển...

Một nút giao trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Một trong những điểm nổi bật của tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là hệ thống biển báo được thiết kế rõ ràng, kích thước lớn hơn so với nhiều tuyến đường khác, giúp phương tiện dễ quan sát khi lưu thông ở tốc độ cao.

Mặt đường được phủ nhựa polymer theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp tăng độ ổn định và độ bền cho kết cấu bê tông, phù hợp với lưu lượng phương tiện lớn và tải trọng cao.

Với thiết kế hiện đại, các phương tiện, đặc biệt là xe container siêu trường, siêu trọng, có thể lưu thông thuận lợi đến cảng biển lớn nhất khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Nhờ đó, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trở thành tuyến giao thông huyết mạch với mật độ vận chuyển hàng hóa thuộc nhóm lớn nhất cả nước.

Việc đưa cao tốc Hà Nội – Hải Phòng vào khai thác cũng góp phần giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 5.

Việc đưa cao tốc Hà Nội – Hải Phòng vào khai thác đã góp phần giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 5, hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí nhiên liệu cho người dân, doanh nghiệp.

Không chỉ rút ngắn thời gian lưu thông giữa Hà Nội và Hải Phòng, tuyến cao tốc còn kết nối trực tiếp với hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược như cao tốc Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, tuyến nối Cầu Giẽ – Ninh Bình, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện…

Qua đó, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên vùng hiện đại, tạo thêm động lực cho quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, logistics và kinh tế – xã hội khu vực phía Bắc.