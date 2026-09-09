Thông tin mới nhất tại dự án cao tốc hơn 17.700 tỷ do liên danh T&T đầu tư, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Đà Lạt

Công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương qua xã Ninh Gia đang được đẩy nhanh, trong đó phần đất quốc phòng 8,32 ha vẫn còn vướng mắc.

Phối cảnh dự án.

Chiều 8/9, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm có buổi làm việc với các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phần đất quốc phòng do Trung tâm Huấn luyện Dã ngoại - Học viện Lục quân quản lý, phục vụ dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Theo UBND xã Ninh Gia, địa phương đã ban hành thông báo thu hồi phần đất quốc phòng từ ngày 12/3/2026. Khu vực này có 19 hộ dân đang sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc thu hồi chưa thể hoàn tất do các đơn vị liên quan chưa thống nhất về phương án xử lý.

Đối với toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua xã Ninh Gia, đến ngày 3/8, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 109 trường hợp với tổng kinh phí hơn 225,24 tỷ đồng. Trong đó, 90 trường hợp đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, với số tiền hơn 168 tỷ đồng. Tổng diện tích đã bàn giao cho đơn vị thi công đạt 32,34 ha, tương đương 54,91% diện tích đất thu hồi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị thực hiện đo đạc, kiểm đếm và lập hồ sơ bồi thường, trong khi Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho rằng không thực hiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất. Phương án được đề xuất là để các hộ dân tận thu tài sản, sau đó bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Ninh Gia căn cứ hướng dẫn của Học viện Lục quân và Sở Nông nghiệp và Môi trường, khẩn trương triển khai chi trả cho các hộ dân theo đúng quy định, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Các đơn vị được yêu cầu tăng cường phối hợp, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để tháo gỡ.

Được biết, cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương dài hơn 73 km, được đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP), với Liên danh Tập đoàn T&T – Phương Trang – Phương Thành là nhà đầu tư. Thời gian thi công dự kiến 30 tháng.

Tuyến có điểm đầu tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc (cũ) và điểm cuối kết nối với cao tốc Liên Khương – Prenn, tuyến đường dẫn vào TP Đà Lạt, tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (cũ).

Dự án được thiết kế với quy mô 4 làn xe. Trong giai đoạn 1, nền đường rộng 17 m, khai thác 4 làn xe hạn chế với tốc độ 80 km/h. Khi hoàn thiện, tuyến sẽ được mở rộng lên 24,75 m, đáp ứng 4 làn cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 17.718 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ được vận hành và thu phí trong thời gian 19 năm 10 tháng trước khi chuyển giao cho Nhà nước quản lý.

Khi đưa vào khai thác, cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương sẽ hoàn thiện “mắt xích” còn thiếu trên trục cao tốc Dầu Giây – Liên Khương dài hơn 200 km. Tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Đà Lạt từ khoảng 6 giờ xuống còn 3 giờ, đồng thời tăng năng lực vận tải và giảm áp lực cho Quốc lộ 20, tuyến đường hiện thường xuyên quá tải và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bên cạnh đó, dự án được kỳ vọng mở ra dư địa phát triển mới cho các địa phương dọc tuyến như Đồng Nai, Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng, góp phần hình thành chuỗi đô thị vệ tinh, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các dịch vụ hậu cần. Cao tốc cũng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch liên vùng, đồng thời thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa khu vực Tây Nguyên và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.