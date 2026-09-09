Người dân một xã ở Hà Nội đến nhà văn hóa nghe thông tin bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với đất nằm trong phạm vi thu hồi làm dự án nhà ở xã hội

Tổng mức bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp theo chính sách hiện hành phục vụ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Bình Minh là 1.126.000 đồng/m².

Ảnh: Trang TTĐT xã Bình Minh, TP Hà Nội

Mới đây, tại Nhà văn hóa thôn Thanh Kỳ, UBND xã Bình Minh tổ chức hội nghị công khai, phổ biến các quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi thu hồi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Bình Minh.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chuyên môn đã thông tin về phạm vi thực hiện dự án, quy trình thu hồi đất, công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và phổ biến những chính sách hiện hành liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

Theo tài liệu được công khai, mức bồi thường đất nông nghiệp là 186.000 đồng/m²; hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm với mức bằng 5 lần giá đất nông nghiệp, tương ứng 930.000 đồng/m².

Các chính sách hỗ trợ ổn định đời sống được xác định căn cứ tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi và số nhân khẩu của từng hộ. Người sử dụng đất nông nghiệp bàn giao mặt bằng đúng tiến độ được thưởng 10.000 đồng/m², nhưng không quá 10 triệu đồng/chủ sử dụng đất. Tổng mức bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp theo chính sách hiện hành là 1.126.000 đồng/m², tương đương 405,36 triệu đồng/sào Bắc Bộ, chưa bao gồm hỗ trợ ổn định đời sống và bồi thường cây cối, tài sản trên đất nếu có.

Tại hội nghị, ông Vũ Mạnh Tuấn, UVBTV Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng phải được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, đúng trình tự, đúng chính sách và bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

﻿Lãnh đạo UBND xã Bình Minh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp rà soát từng trường hợp, hướng dẫn cụ thể để người dân nắm rõ chính sách.

Bên cạnh đó, quá trình kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ phải bảo đảm chính xác, không bỏ sót quyền lợi của người dân.

UBND xã Bình Minh cũng đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong phạm vi dự án phối hợp trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, qua đó góp phần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Bình Minh.