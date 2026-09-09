Ông Phạm Nhật Vượng đang xây "siêu tổ hợp" gần 80.000 tỷ: Rộng gần 460 ha, mô hình giống Trung Quốc, tạo ra một thứ có tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất

Đây là một trong những công trình quan trọng, đang được tập đoàn Vingroup gấp rút triển khai.

Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh.

Từ một doanh nghiệp tập trung vào bất động sản, ô tô và công nghệ, hệ sinh thái Vingroup đang mở thêm một mảng công nghiệp nặng với dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh.

Tổ hợp gần 460 ha, vốn gần 80.000 tỷ đồng

Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh được triển khai tại Khu kinh tế Vũng Áng. Ngày 27/2/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án với tổng vốn 79.986,5 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 11.998 tỷ đồng, tương đương 15%; phần còn lại khoảng 67.989 tỷ đồng dự kiến huy động từ các tổ chức tín dụng theo tiến độ thực hiện. Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm.

Tại thời điểm đăng ký đầu tư, dự án sử dụng khoảng 461,22 ha đất. Đến tháng 7/2026, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt với diện tích khoảng 459,68 ha, tạo cơ sở để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo.

VinMetal được Vingroup thành lập vào tháng 10/2025, với định hướng ban đầu xây dựng tổ hợp thép công nghiệp - công nghệ cao tại Vũng Áng, phục vụ nhu cầu trong hệ sinh thái cũng như các ngành công nghiệp khác. Khi mới công bố, giai đoạn 1 được đặt mục tiêu công suất khoảng 5 triệu tấn/năm.

Sau đó, theo thông tin cập nhật tháng 6/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh, công suất giai đoạn 1 được nâng lên 6 triệu tấn thép/năm, với mục tiêu cho ra những mẻ thép đầu tiên vào đầu năm 2027. Giai đoạn 2 hướng tới công suất 20 triệu tấn/năm và dự kiến bắt đầu sản xuất từ năm 2029.

Công nghệ từ nhà cung cấp luyện kim quốc tế

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là VinMetal không chỉ đầu tư vào quy mô nhà máy mà còn lựa chọn công nghệ từ Primetals Technologies, tập đoàn công nghệ luyện kim quốc tế kế thừa nền tảng từ Siemens VAI và Mitsubishi Heavy Industries.

Theo hợp đồng được ký trong năm 2026, Primetals sẽ cung cấp cho VinMetal hệ thống công nghệ luyện thép, đúc liên tục và cán thép, bao gồm 3 lò chuyển BOF công suất 200 tấn, hệ thống tinh luyện LF và RH, 8 dòng đúc phôi thanh, 2 máy đúc phôi tấm, dây chuyền cán thép dây, cán thép thanh tốc độ cao và dây chuyền cán nóng HRC.

VinMetal đang sử dụng một cấu hình công nghệ tương đồng với các tổ hợp thép hiện đại tại Trung Quốc. Rizhao Steel của Trung Quốc đang vận hành tổ hợp sử dụng chính những nhóm công nghệ rất gần với cấu hình VinMetal: 3 lò chuyển BOF, LF, RH, cùng hệ thống tự động hóa cấp độ cao.

Với cấu hình này, tổ hợp được định hướng sản xuất đồng thời thép dài và thép dẹt chất lượng cao, phục vụ nhiều lĩnh vực như xây dựng hạ tầng, công nghiệp chế tạo, sản xuất ô tô, năng lượng và các ngành công nghệ cao. Primetals cho biết các công nghệ trên đang được sử dụng tại hàng nghìn dây chuyền luyện kim trên toàn cầu.

Điều này mở ra một hướng đi khác cho hệ sinh thái của Vingroup. Thay vì chỉ sử dụng thép như một nguyên liệu đầu vào, VinMetal được định hướng trở thành một mắt xích cung cấp vật liệu cho các dự án công nghiệp, hạ tầng, ô tô và năng lượng, đồng thời hướng tới xuất khẩu. Vingroup cũng cho biết nhà máy được kỳ vọng giúp tập đoàn từng bước tự chủ nguồn thép cho các dự án trong hệ sinh thái.

Bên cạnh quy mô sản xuất, dự án còn được thiết kế theo hướng tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải. VinMetal cho biết sẽ áp dụng mô hình Zero Liquid Discharge (ZLD), thu hồi và tái sử dụng gần như 100% lượng nước công nghiệp, đồng thời thu hồi khí từ các công đoạn luyện kim để phát điện, gia nhiệt hoặc tái sử dụng trong nhà máy.

Các phụ phẩm như xỉ lò cao, xỉ luyện thép, bụi lò và bùn xử lý cũng được định hướng tái chế hoặc tái sử dụng ở mức cao, qua đó giảm lượng chất thải phải chôn lấp. Theo thiết kế hiện tại, VinMetal đặt mục tiêu cường độ phát thải khoảng 1,8 tấn CO₂ cho mỗi tấn thép thành phẩm, đồng thời hướng tới các tiêu chuẩn Best Available Techniques (BAT) của châu Âu.

Dự án dự kiến tiến hành xây dựng từ quý IV/2026 và vận hành thương mại từ quý I/2031. Trong giai đoạn xây dựng, dự kiến có khoảng 4.000 lao động trực tiếp, được chia thành khoảng 100 đội thi công. Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến sử dụng khoảng 5.320 lao động, làm việc 3 ca/ngày, mỗi ca 8 giờ.

Dự án được xem là bước đi chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn thép cao cấp nhập khẩu, đồng thời phục vụ trực tiếp các ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh và quốc gia như sản xuất xe điện, phát triển hạ tầng giao thông tốc độ cao và năng lượng tái tạo.