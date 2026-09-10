TPHCM mưa "tối trời", đường biến thành sông, người dân vật vã về nhà giờ tan tầm

Cơn mưa lớn xuất hiện vào tối 10/9 khiến nhiều khu vực tại TPHCM nhanh chóng rơi vào tình trạng ngập nước. Một số tuyến đường lênh láng nước khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại.
Video: TPHCM mưa lớn, nhiều tuyến đường biến thành sông
Tối 10/9, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa lớn. Tại một số tuyến đường, nước mưa phủ kín mặt đường, khiến người đi xe máy phải giảm tốc độ.
Không ít phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển trong cơn mưa lớn
Vào thời điểm lượng phương tiện tăng cao, việc đi lại càng trở nên khó khăn. Người điều khiển xe máy phải chủ động quan sát, lựa chọn phần đường ít ngập để di chuyển.
Ghi nhận tối 10/9, tại đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh), mưa lớn trút xuống khiến người dân vội vã tìm chỗ trú, các phương tiện lưu thông trên đường phải bật đèn và di chuyển chậm.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông tại nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM trong 3 giờ tới, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Lượng mưa phổ biến trong đợt này từ 5-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 30mm. Trong cơn dông, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (tương đương 8-17m/s). "Mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn dẫn đến nguy cơ cao gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường thấp trũng", cơ quan khí tượng cảnh báo.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục 14-17 độ vĩ Bắc sẽ hoạt động mạnh dần. Trên dải hội tụ này có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. Gió mùa Tây Nam cũng duy trì cường độ từ trung bình đến mạnh, trong khi hội tụ gió hoạt động tốt.
Các hình thế thời tiết trên có thể khiến mưa dông tiếp tục gia tăng tại TPHCM và khu vực lân cận. Trong những cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ghi nhận tại đường Trần Văn Kiểu (phường Bình Phú), mưa lớn khiến nước dâng, nhiều đoạn đường bị ngập, người dân và phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển qua khu vực.
Nước ngập khiến các phương tiện phải di chuyển chậm, một số xe máy gặp khó khăn khi đi qua những đoạn có mực nước cao.
Khoảng 18 giờ, giao thông trên cả hai chiều đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, cũng rơi vào cảnh ùn ứ khi mưa lớn. Lượng phương tiện đông vào giờ tan tầm, cộng với thời tiết bất lợi khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.
Cơn mưa lớn chiều nay khiến nước từ mặt đường tràn vào nhà người dân ven Quốc lộ 13, đoạn qua phường Lái Thiêu, TPHCM. Nền đường sau khi nâng cấp cao hơn nền nhà khoảng 1 m khiến việc thoát nước gặp khó khăn. Chị Cẩm Châu (43 tuổi), một người dân sống ven Quốc lộ 13, cho biết: "Mỗi khi mưa lớn, nước thường đọng trước nhà rồi tràn vào bên trong, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình"