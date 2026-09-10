TPHCM mưa "tối trời", đường biến thành sông, người dân vật vã về nhà giờ tan tầm

Cơn mưa lớn chiều nay khiến nước từ mặt đường tràn vào nhà người dân ven Quốc lộ 13, đoạn qua phường Lái Thiêu, TPHCM. Nền đường sau khi nâng cấp cao hơn nền nhà khoảng 1 m khiến việc thoát nước gặp khó khăn. Chị Cẩm Châu (43 tuổi), một người dân sống ven Quốc lộ 13, cho biết: "Mỗi khi mưa lớn, nước thường đọng trước nhà rồi tràn vào bên trong, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình"