Tông chết cháu bé ở Huế, tài xế dương tính ma túy, nồng độ cồn cao

Sử dụng ma tuý và rượu bia nhưng Hoàng vẫn cố tình đi xe máy tham gia giao thông rồi gây tai nạn giao thông chết người.

Công an TP Huế cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Vĩnh Hoàng (SN 1998, trú tại phường Phong Phú, TP Huế) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h25 ngày 9/7, Hoàng điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH 125i, màu trắng, biển số 75C1-xxx.xx chạy trên đường Thế Chí Tây (phường Phong Phú, TP Huế) theo hướng từ phường Phong Quảng đi phường Phong Dinh.

Cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang thi hành các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Vĩnh Hoàng. (Ảnh: CA)

Khi đến đoạn đường trên, xe của Hoàng xảy ra va chạm với xe đạp do em N.T.P. (SN 2015, trú cùng địa phương) điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến em P. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, Hoàng có nồng độ cồn trong máu 254,82 mg/100 ml; kết quả xét nghiệm nước tiểu dương tính với chất ma tuý Methamphetamine. Ngoài ra, Hoàng điều khiển xe máy đi về phía bên trái đường, không đi đúng phần đường theo chiều di chuyển.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đặng Văn Vĩnh Hoàng vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, dẫn đến hậu quả làm chết người, quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cuối tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can và bắt tạm giam 2 người liên quan đến hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố. Nhóm “quái xế” này còn gây tai nạn giao thông khiến một người dân đang lưu thông trên đường bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo cơ quan công an, trước đó, khoảng 2h ngày 23/6, Tổ 1311 Công an TP Huế tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực phía Nam cầu Phú Xuân (phường Thuận Hóa, TP Huế) giữa xe máy mang biển kiểm soát 75A-xxxxx do anh H. A (SN 1970, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) điều khiển và một xe máy Honda Wave không gắn biển số do hai thanh niên điều khiển. Sau khi va chạm, nhóm người bỏ trốn khỏi hiện trường, anh H. A bị thương và được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.