Lời khuyên cho tất cả những ai đang dùng Grab để gọi xe, đặt đồ ăn

Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2014, hiện tại Grab đã phủ sóng dịch vụ tại toàn bộ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với nhiều dịch vụ cung cấp tới người dùng như GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabExpress…

Ảnh minh hoạ

Trong đó, các dịch vụ di chuyển như GrabBike, GrabCar hay dịch vụ giao đồ ăn GrabFood được ra đời từ sớm và hiện vẫn nằm trong nhóm các những dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất trên nền tảng này.

Trong quá trình sử dụng, người dùng nên “bỏ túi” những mẹo sau đây để việc gọi xe, đặt đồ ăn được nhanh chóng, thuận tiện:

Lưu lại những địa điểm thân quen

Tính năng lưu địa điểm cho phép người dùng Grab lưu và đặt tên cho các địa chỉ thường xuyên di chuyển, nhận đồ ăn hay gửi hàng để thao tác đặt xe/giao hàng được nhanh gọn hơn.

Để lưu địa điểm quen thuộc, người dùng thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản, tại màn hình chính, chọn biểu tượng ảnh đại diện ở góc phải phía trên màn hình

Bước 2: ﻿Tại đây, kéo xuống mục Tổng quát và chọn Địa điểm đã lưu

Bước 3: Người dùng có thể lưu nhiều địa điểm bằng cách nhấn chọn mục Thêm mới﻿

Bước 4: Nhập địa điểm muốn lưu trong thanh tìm kiếm

Bước 5: ﻿Sau khi nhập xong địa điểm, màn hình Thêm vào Địa điểm đã lưu hiện ra, người dùng điền tên gợi nhớ và kiểm tra lại địa chỉ.

Ngoài ra, người dùng Grab có thể thêm chi tiết địa chỉ (VD: tầng, số căn hộ) hoặc ghi chú cho tài xế (VD: gặp tôi ở hành lang) nếu cần thiết.

﻿Bước 6: Sau khi điền xong thông tin, nhấn Lưu địa chỉ này để hoàn thành

﻿Bước 7: Khi có nhu cầu đặt xe, gọi đồ ăn đến các địa chỉ đã lưu, khi nhập vị trí, người dùng có thể lướt sang mục Đã lưu để nhanh chóng tìm thấy địa điểm mình muốn nhập.

Người dùng cũng có thể trực tiếp lưu thêm địa điểm tại mục này, bằng cách nhấn vào Thêm mới hiện trên màn hình.﻿

Trong trường hợp muốn điều chỉnh lại địa điểm, người dùng Grab nhấn chọn biểu tượng cây bút ở phía bên phải địa chỉ để thực hiện chỉnh sửa.

Chạm vào biểu tượng để truy cập tính năng Grab nhanh hơn

Grab cho biết, trên màn hình điện thoại, người dùng có thể chạm và giữ biểu tượng ứng dụng trong vài giây để có thể dễ dàng đặt xe, đặt đồ ăn, chuyển tiền hoặc quét mã QR ngay trên màn hình điện thoại mà không cần thêm bước truy cập màn hình chính của ứng dụng.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Sau khi đã tải ứng dụng Grab về máy, nhấn giữ biểu tượng trong 3 giây

Bước 2: Các ﻿chức năng như Gọi món, Đặt xe, Chuyển tiền, Thanh toán hiện ra, người dùng bấm chọn tính năng mình muốn sử dụng

Bước 3: Màn hình chính của tính năng hiện ra, người dùng thực hiện các bước như thông thường để sử dụng dịch vụ của Grab