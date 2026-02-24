Ra lệnh bắt tạm giam tài xế say xỉn tông chết người rồi kéo lê xe máy

Ngày 23/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phạm Quốc Huy (SN 1992) thường trú tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quốc Huy (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo kết quả điều tra, vào đêm 20/2, sau khi sử dụng rượu, bia, Phạm Quốc Huy vẫn điều khiển xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 86C-170.xx.

Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành và đường Tôn Đức Thắng thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, do thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ, xe ô tô do Huy điều khiển đã va chạm với xe mô tô biển số 86L1-12xx do ông L.V.C (thường trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

Sau khi gây tai nạn, Huy không dừng xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu, mà tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê xe mô tô trên mặt đường hơn 500m mới dừng lại.

Hậu quả, ông L.V.C bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, nhưng đã tử vong do thương tích quá nặng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với cơ sở y tế kiểm tra, xác định nồng độ cồn trong máu của Phạm Quốc Huy là 123,86 mg/dL.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia; luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là quy định về nồng độ cồn và tốc độ khi lưu thông qua các nút giao thông.

Mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ quy tắc “đã uống rượu, bia - không lái xe” nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.