Hoàng hôn "độc bản" tại cầu Sài Gòn: Hàng dài người vẫn háo hức “săn” khoảnh khắc chỉ kéo dài 5 phút

Chiều ngày 24/2 (tức ngày mùng 8 Tết Bính Ngọ) khu vực chân cầu Sài Gòn và cầu đi bộ tại ga Metro Thảo Điền (TP.HCM) tiếp tục đông nghịt người dân, nhiếp ảnh gia và các bạn trẻ tập trung chờ săn khoảnh khắc mặt trời lặn trùng nhịp cầu.

Dù đã xuất hiện từ những ngày trước, sức hút của hiện tượng này vẫn chưa hạ nhiệt. Ngay từ cuối giờ chiều, nhiều người đã có mặt để chọn vị trí đẹp, dựng sẵn máy ảnh và điện thoại, kiên nhẫn chờ thời khắc mặt trời “chạm” vào chân cầu.

Clip: Quân





Theo ghi nhận, thời tiết chiều nay được đánh giá quang đãng hơn hôm qua, bầu trời ít mây, tầm nhìn rõ

Tuy nhiên, phải đến khoảng 18h, mặt trời mới bắt đầu chuyển sang sắc đỏ đậm và hiện rõ hình tròn trịa phía sau nhịp cầu

Khi vầng dương đạt độ tròn và màu sắc rực rỡ nhất cũng là lúc hàng loạt tiếng trầm trồ vang lên, nhiều người liên tục bấm máy để bắt trọn khoảnh khắc

Toàn bộ “cao trào” của cảnh tượng chỉ diễn ra trong khoảng 5 phút ngắn ngủi

Sau đó, mặt trời nhanh chóng hạ thấp và khuất hẳn sau đường chân trời, khép lại màn trình diễn ánh sáng được chờ đợi suốt cả buổi chiều

Nhiều người cho biết dù phải đứng đợi khá lâu, nhưng khi chứng kiến khoảnh khắc mặt trời đỏ rực nằm gọn sau nhịp cầu, mọi sự chờ đợi đều xứng đáng

Theo những người có kinh nghiệm săn ảnh, hiện tượng mặt trời trùng vị trí giữa cầu chỉ xuất hiện trong vài ngày mỗi năm. Sau giai đoạn này, mặt trời sẽ lệch dần khỏi trục cầu và không còn tạo được hiệu ứng thị giác ấn tượng như hiện tại.

Với thời tiết thuận lợi và rơi đúng dịp nghỉ Tết, năm nay được xem là một trong những thời điểm lý tưởng nhất để người dân TP.HCM chiêm ngưỡng và lưu lại khoảnh khắc “độc bản” của thành phố trong những ngày đầu năm mới.