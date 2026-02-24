Hoàng hôn "độc bản" tại cầu Sài Gòn: Hàng dài người vẫn háo hức “săn” khoảnh khắc chỉ kéo dài 5 phút

Chiều ngày 24/2 (tức ngày mùng 8 Tết Bính Ngọ) khu vực chân cầu Sài Gòn và cầu đi bộ tại ga Metro Thảo Điền (TP.HCM) tiếp tục đông nghịt người dân, nhiếp ảnh gia và các bạn trẻ tập trung chờ săn khoảnh khắc mặt trời lặn trùng nhịp cầu.
Dù đã xuất hiện từ những ngày trước, sức hút của hiện tượng này vẫn chưa hạ nhiệt. Ngay từ cuối giờ chiều, nhiều người đã có mặt để chọn vị trí đẹp, dựng sẵn máy ảnh và điện thoại, kiên nhẫn chờ thời khắc mặt trời “chạm” vào chân cầu.
Clip: Quân
Theo những người có kinh nghiệm săn ảnh, hiện tượng mặt trời trùng vị trí giữa cầu chỉ xuất hiện trong vài ngày mỗi năm. Sau giai đoạn này, mặt trời sẽ lệch dần khỏi trục cầu và không còn tạo được hiệu ứng thị giác ấn tượng như hiện tại.
Với thời tiết thuận lợi và rơi đúng dịp nghỉ Tết, năm nay được xem là một trong những thời điểm lý tưởng nhất để người dân TP.HCM chiêm ngưỡng và lưu lại khoảnh khắc “độc bản” của thành phố trong những ngày đầu năm mới.