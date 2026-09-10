Thâu tóm đơn vị hơn 20 năm kinh nghiệm của một trong những nhà cung cấp linh kiện ô tô lớn nhất Nhật Bản, FPT có thêm gì cho cuộc chơi ô tô?

Thương vụ mua lại bộ phận thiết kế và phát triển của Nippon Seiki Europe tại Ba Lan giúp FPT đảm bảo tính liên tục trong vận hành, mở rộng năng lực kỹ thuật và đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu của khách hàng tại châu Âu.

Tập đoàn FPT đã mua lại đơn vị thiết kế và phát triển tại Ba Lan của Nippon Seiki Europe B.V. – công ty con thuộc Tập đoàn Nippon Seiki, một trong những nhà cung cấp linh kiện ô tô lớn nhất Nhật Bản. Để tiếp quản đơn vị này, FPT đã thành lập công ty FPT Ba Lan có trụ sở tại thành phố Gdańsk.

Trong giai đoạn đầu, FPT Ba Lan sẽ tập trung đưa năng lực phát triển phần mềm của FPT đến gần hơn với các khách hàng châu Âu trong bối cảnh xu hướng ô tô được định nghĩa bằng phần mềm ngày càng phát triển. Năng lực của công ty bao gồm phát triển và thẩm định phần mềm nhúng, phần mềm hiển thị kính lái (HUD), cùng các lĩnh vực kỹ thuật hệ thống, kiến trúc phần mềm, kiểm thử và đảm bảo chất lượng.

Thương vụ mua lại bộ phận thiết kế và phát triển của Nippon Seiki Europe tại Ba Lan giúp FPT đảm bảo tính liên tục trong vận hành, mở rộng năng lực kỹ thuật và đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu của khách hàng tại châu Âu.

Hợp tác này sẽ nâng cao năng lực của hai bên trong việc thích ứng với những thay đổi của ngành ô tô và nắm bắt các cơ hội mới trong lĩnh vực xe định nghĩa bằng phần mềm. Không dừng lại ở việc tiếp nhận hoạt động tại Ba Lan, hai bên dự kiến mở rộng hợp tác thông qua các mô hình kinh doanh và sáng kiến chung.

Ông Nguyễn Đức Kính, Giám đốc Công ty FPT Automotive, Tập đoàn FPT, cho biết: “Khả năng cạnh tranh trong ngành ô tô ngày càng được quyết định bởi năng lực phát triển phần mềm và triển khai AI quy mô lớn xuyên suốt vòng đời phương tiện. Thông qua việc mua lại một đơn vị có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm, FPT sẽ tiếp tục nâng cao năng lực kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực phần mềm nhúng và phần mềm ô tô, nhằm đảm bảo chất lượng nhất quán song song với đẩy nhanh tốc độ phát triển”.

“Dựa trên kinh nghiệm vận hành trung tâm phát triển phần mềm cùng Nippon Seiki, FPT Ba Lan sẽ trở thành một trung tâm kỹ thuật và cung cấp dịch vụ trọng điểm của FPT tại châu Âu, qua đó tăng cường năng lực hỗ trợ khách hàng trên toàn khu vực, đồng thời thúc đẩy chuẩn hóa quy trình vận hành, chất lượng và hoạt động triển khai,” ông nói thêm.

Gia nhập thị trường châu Âu từ năm 2008, FPT hiện là đối tác công nghệ uy tín của hơn 150 doanh nghiệp trong khu vực. FPT sở hữu đội ngũ hơn 5.000 kỹ sư phần mềm ô tô trên toàn cầu, đồng hành cùng các nhà cung cấp linh kiện cấp 1 (Tier-1) và nhà sản xuất xe (OEM) hàng đầu thế giới trong hành trình chuyển đổi sang phương tiện được định nghĩa bằng AI.