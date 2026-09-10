Rạch ô nhễm cạnh metro khoác 'áo mới' sau hơn một năm thi công

Sau hơn một năm thi công, rạch Đá Đỏ đang thay đổi rõ nét với lòng rạch được nạo vét, hai bờ kè kiên cố và hệ thống cây xanh, thoát nước được hoàn thiện.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, rạch Đá Đỏ, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn, đi qua địa bàn phường An Khánh và phường Bình Trưng, đang có sự thay đổi rõ nét sau khi được cải tạo, chỉnh trang.
Tuyến rạch chạy song song với tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và đường Võ Nguyên Giáp, một trong những trục giao thông quan trọng ở khu vực phía Đông TP.HCM.
Từ một tuyến rạch từng ô nhiễm, bờ rạch xuống cấp, khu vực này đang từng bước khoác lên diện mạo mới với hệ thống kè, thoát nước, vỉa hè, cây xanh và đường dạo được đầu tư đồng bộ.
Dự án cải tạo rạch Đá Đỏ được khởi công từ tháng 10/2025, với tổng vốn đầu tư hơn 86,7 tỷ đồng. Công trình gồm nạo vét 1,7 km lòng rạch, xây dựng 1,5 km kè dọc hai bờ, lắp đặt hệ thống cống thoát nước cùng các hạng mục đường dạo ven rạch, vỉa hè, cây xanh và chiếu sáng.
Hiện công trình đạt khoảng 80-90% khối lượng. Các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
Lòng rạch được nạo vét, khơi thông giúp mặt cắt dòng chảy thông thoáng hơn so với trước. Công trình được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.
Hệ thống kè mới được xây dựng dọc hai bờ rạch, thay thế những đoạn bờ cũ xuống cấp, góp phần ổn định bờ và hạn chế nguy cơ sạt lở.
Một đoạn rạch Đá Đỏ sau khi được chỉnh trang. Bờ rạch được gia cố, lòng rạch mở rộng và các hạng mục hạ tầng hai bên đang dần hoàn thiện.
Khu vực cửa rạch tiếp giáp sông Sài Gòn sau khi được khơi thông. Hệ thống cống thoát nước được đầu tư dọc tuyến, góp phần thu gom, dẫn nước và cải thiện khả năng thoát nước cho khu vực.
Vỉa hè và đường dạo ven rạch đang được hoàn thiện. Đây là những hạng mục góp phần thay đổi không gian cảnh quan dọc tuyến, thay cho hình ảnh nhếch nhác trước đây. Những hàng cây xanh mới được trồng dọc tuyến rạch. Mảng xanh đang dần hình thành, tạo điểm nhấn cảnh quan giữa khu vực đô thị phía Đông TP.HCM.
Từ một tuyến rạch từng ô nhiễm, khu vực Đá Đỏ đang dần hình thành không gian sạch sẽ, khang trang hơn khi dòng chảy được khơi thông, hai bờ được chỉnh trang. Diện mạo mới không chỉ thể hiện ở lòng rạch mà còn rõ nét qua cảnh quan hai bên, với vỉa hè, đường dạo, cây xanh và hệ thống chiếu sáng đang được hoàn thiện.
Rạch Đá Đỏ nằm ngay cạnh metro số 1 và đường Võ Nguyên Giáp. Việc chỉnh trang tuyến rạch được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường, khả năng thoát nước và mỹ quan đô thị tại khu vực phía Đông TP.HCM.