Rạch ô nhễm cạnh metro khoác 'áo mới' sau hơn một năm thi công

Từ một tuyến rạch từng ô nhiễm, khu vực Đá Đỏ đang dần hình thành không gian sạch sẽ, khang trang hơn khi dòng chảy được khơi thông, hai bờ được chỉnh trang. Diện mạo mới không chỉ thể hiện ở lòng rạch mà còn rõ nét qua cảnh quan hai bên, với vỉa hè, đường dạo, cây xanh và hệ thống chiếu sáng đang được hoàn thiện.