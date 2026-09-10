Ông Phạm Nhật Vượng sẽ phủ gần 700.000 tấm pin trên một hồ thủy điện ở Tây Bắc: Gấp đôi “kỷ lục gia” Đông Nam Á Citara của Indonesia

Bản Chát 1 có công suất thiết kế 250 MW, trong khi Bản Chát 2 đạt 300 MW. Tổng công suất của cả cụm lên tới 550 MW. Đây là hai dự án độc lập về mặt pháp lý nhưng cùng được triển khai trên lòng hồ thủy điện Bản Chát.

Trên lòng hồ thủy điện Bản Chát ở Lai Châu, một dự án năng lượng quy mô lớn của hệ sinh thái tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị triển khai.

Đó là hai nhà máy điện mặt trời nổi Bản Chát 1 và Bản Chát 2 do VinEnergo đầu tư. Bản Chát 1 có công suất thiết kế 250 MW, trong khi Bản Chát 2 đạt 300 MW. Tổng công suất của cả cụm lên tới 550 MW. Đây là hai dự án độc lập về mặt pháp lý nhưng cùng được triển khai trên lòng hồ thủy điện Bản Chát.

Gần 700.000 tấm pin mặt trời trên hồ Bản Chát﻿

Theo hồ sơ đánh giá tác động môi trường công bố trước đó, Bản Chát 1 sử dụng khoảng 704 ha, trong đó khoảng 626,6 ha thuộc lòng hồ thủy điện. Bản Chát 2 có diện tích hơn 813 ha, trong đó khoảng 771,2 ha là mặt hồ. Tổng diện tích hai dự án vì vậy vượt 1.500 ha.

Các thông số trong hồ sơ dự án cho thấy Bản Chát 1 dự kiến sử dụng khoảng 322.000 tấm pin hai mặt kính, còn Bản Chát 2 khoảng 370.160 tấm. Nếu cộng lại, gần 692.200 tấm pin mặt trời sẽ được bố trí tại hai dự án.

Hồ Bản Chát vốn được hình thành để phục vụ Nhà máy thủy điện Bản Chát trên sông Nậm Mu. Nhà máy thủy điện này có công suất thiết kế 220 MW với hai tổ máy 110 MW, bắt đầu phát điện từ năm 2013. Hồ chứa có dung tích khoảng 2,14 tỷ m3.

Như vậy, trên chính mặt hồ phục vụ một nhà máy thủy điện 220 MW, VinEnergo đang chuẩn bị hai nhà máy điện mặt trời có tổng công suất thiết kế 550 MW, tương đương gấp 2,5 lần công suất nhà máy thủy điện hiện hữu.

Đây cũng là điểm khác biệt của mô hình điện mặt trời nổi. Thay vì phải sử dụng một khu đất mới có diện tích hàng trăm hoặc hàng nghìn ha, các tấm pin được bố trí trên diện tích mặt nước của hồ chứa đã tồn tại. Hệ thống điện mặt trời đồng thời có thể tận dụng một phần hạ tầng năng lượng và truyền tải đã hình thành quanh khu vực thủy điện.

Hai dự án Bản Chát dự kiến đấu nối thông qua hệ thống đường dây 35 kV và 220 kV vào lưới điện khu vực.

Theo danh mục dự án cập nhật trên website VinEnergo, tổng mức đầu tư hiện được doanh nghiệp công bố cho Bản Chát 1 là hơn 5.368 tỷ đồng và Bản Chát 2 hơn 6.279 tỷ đồng, tương ứng tổng cộng hơn 11.600 tỷ đồng.

Quy mô vốn này cao hơn các con số trong hồ sơ đầu kỳ. Trong tài liệu công bố tháng 4/2026, tổng mức đầu tư hai dự án từng được nêu khoảng 8.600 tỷ đồng.

﻿So găng những cụm điện mặt trời nổi trên thế giới

Bản Chát gồm hai nhà máy riêng biệt nhưng nếu nhìn cả hai như một cụm năng lượng cùng nằm trên hồ Bản Chát, tổng quy mô 550 MW đưa nơi đây vào cùng mặt bằng công suất với một số cụm điện mặt trời nổi rất lớn trên thế giới.﻿

Tại Indonesia, Cirata là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của loại hình này. Nhà máy được đưa vào vận hành từ tháng 11/2023 với công suất 192 MWp và hiện vẫn được PLN Nusantara Power giới thiệu là nhà máy điện mặt trời nổi lớn nhất Indonesia và ASEAN.

Nếu chỉ so găng các con số công suất được công bố, tổng quy mô 550 MW của hai nhà máy Bản Chát tương đương gần 2,9 lần mức 192 MWp của Cirata. Cirata sử dụng hơn 340.000 tấm pin.

Tháng 2/2026, China General Nuclear Power Corporation bắt đầu xây dựng nhà máy điện mặt trời nổi Batang Berjuntai với công suất 300 MW. CGN cho biết đây sẽ là dự án điện mặt trời nổi đơn lẻ lớn nhất Malaysia và thuộc nhóm lớn nhất Đông Nam Á khi hoàn thành.﻿

ở Fuyang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. China Three Gorges đã đưa vào vận hành dự án điện mặt trời nổi công suất 650 MW vào cuối năm 2023. Dự án sử dụng khoảng 1,2 triệu tấm pin và được tập đoàn này giới thiệu là dự án điện mặt trời nổi đơn lẻ lớn nhất Trung Quốc tại thời điểm hoàn thành.﻿