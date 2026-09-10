Mức thù lao hiện tại của ông Phạm Nhật Vượng tại Vingroup

Không nhận thù lao tại Vingroup và các công ty con, ông Phạm Nhật Vượng vẫn sở hữu khối tài sản 38,2 tỷ USD, phần lớn gắn với hệ sinh thái do ông sáng lập và kiểm soát.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes, tại ngày 10/9/2026, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản ròng ước tính 38,2 tỷ USD, đứng thứ 57 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Với khối tài sản lớn hơn cả Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, nhà sáng lập Alibaba Jack Ma hay Chủ tịch Xiaomi Lei Jun (Lôi Quân), ông Phạm Nhật Vượng hiện cũng vượt qua tỷ phú từng gắn bó với Google là Eric Schmidt về tài sản.

Trong khi đó, theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026 của Tập đoàn Vingroup – CTCP và CTCP Vinhomes, ông Vượng tiếp tục nhận 0 đồng thù lao trong nửa đầu năm. Đây là chính sách đã được ông duy trì trong nhiều năm qua.﻿

Sự chênh lệch này phần nào cho thấy lợi ích tài chính của ông Vượng không đến từ lương hay thù lao, mà chủ yếu gắn với giá trị cổ phiếu và giá trị tài sản sở hữu tại hệ sinh thái Vingroup. Khi cổ phiếu VIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái tăng giá, lợi ích tài chính lớn hơn rất nhiều so với khoản thù lao thông thường.

Từ đầu năm đến nay, VIC đã tăng gần 47%, từ 160.600 đồng/cp lên 249.200 đồng/cp tại phiên giao dịch sáng 10/9. Ông Phạm Nhật Vượng hiện nắm giữ gần 704.000 cổ phiếu VIC, đồng thời sở hữu trực tiếp, gián tiếp tại nhiều công ty trong hệ sinh thái.﻿

Trong khi người đứng đầu tập đoàn không nhận thù lao, các lãnh đạo khác tại Vingroup vẫn nhận mức lương, thưởng và thù lao đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm, Vingroup đã chi hơn 11 tỷ đồng thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, tăng mạnh so với mức 6,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở Ban điều hành, tổng lương, thưởng của Tổng giám đốc và các thành viên quản lý khác đạt gần 46 tỷ đồng, tăng từ khoảng 30,36 tỷ đồng cùng kỳ. Trong đó, Tổng Giám đốc Vingroup Nguyễn Việt Quang nhận gần 12,58 tỷ đồng, tăng so với khoảng 7,94 tỷ đồng một năm trước. Các thành viên quản lý khác nhận tổng cộng hơn 33 tỷ đồng, so với hơn 22,4 tỷ đồng cùng kỳ.﻿

Thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị Vingroup.

Tại Vinhomes, doanh nghiệp đã chi hơn 12 tỷ đồng cho các lãnh đạo trong nửa đầu năm. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Phạm Thiếu Hoa nhận hơn 6,6 tỷ đồng.

Xếp sau ông Nguyễn Việt Quang về thu nhập trong hệ sinh thái của ông Phạm Nhật Vượng là Tổng Giám đốc Vinhomes Nguyễn Thu Hằng. Nữ doanh nhân này nhận tổng cộng hơn 11 tỷ đồng tiền lương và thù lao trong 6 tháng đầu năm, tương đương bình quân khoảng 1,8 tỷ đồng mỗi tháng, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Nguyễn Thu Hằng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Vinhomes từ tháng 5/2022 và trở thành Thành viên HĐQT từ tháng 4/2023. Ngoài ra, bà còn giữ vị trí Chủ tịch Vinpearl.

Thực tế, không nhận thù lao không phải trường hợp hiếm gặp tại các doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT (HoSE: FPT); ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan; ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động (HoSE: MWG); hay bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Vietcap,.. đều từng duy trì chính sách không nhận thù lao trong nhiều năm.﻿

Tuy nhiên, “thù lao 0 đồng” không đồng nghĩa với việc lãnh đạo doanh nghiệp không có lợi ích tài chính. Tại nhiều tập đoàn lớn, lợi ích của lãnh đạo chủ yếu gắn với cổ phiếu và giá trị phần vốn sở hữu. Trường hợp ông Phạm Nhật Vượng là một ví dụ rõ nét khi phần lớn tài sản của ông có liên hệ với hệ sinh thái Vingroup.﻿

Vingroup do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập và kiểm soát, hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, hạ tầng, công nghiệp ô tô và công nghệ. Vì vậy, tài sản của ông Vượng có mối liên hệ chặt chẽ với giá trị vốn hóa cũng như triển vọng tăng trưởng của tập đoàn, đặc biệt thông qua các khoản đầu tư vào công nghiệp, hạ tầng và công nghệ mới.﻿