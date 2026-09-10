Thương hiệu giày Việt tuyên bố đóng cửa sau 10 năm, CEO đi làm… "phụ hồ"

Sau khoảng 10 năm phát triển, thương hiệu giày giày này chính thức dừng hoạt động từ giữa năm 2026.

Anh Nguyễn Văn Hoang, nhà sáng lập Banuli.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hoang, nhà sáng lập kiêm CEO Banuli, cho biết thương hiệu giày này chính dừng hoạt động từ giữa năm 2026, khép lại hành trình khoảng một thập kỷ kể từ khi bắt đầu kinh doanh.

Theo anh Hoang, sau khi quyết định dừng thương hiệu, máy móc, công nghệ và khuôn mẫu được thanh lý với giá phế liệu. Hàng nghìn đôi giày trước đây có giá bán khoảng 1-2 triệu đồng/đôi cũng được thanh lý nhanh với mức khoảng 50.000 đồng/đôi trong vòng một tháng.

Từ đầu năm 2025, anh Hoang cho biết đã bắt đầu đi làm tại các công trình mà không nhận lương, đồng thời quay trở lại công việc kiến trúc sư. Anh gọi vui công việc này là "phụ hồ".

Anh Hoang hiện đã quay trở lại nghề kiến trúc sư mà anh gọi vui là "phụ hồ". Ảnh: FBNV.

Sinh năm 1990 tại Bình Định, anh Hoang vào TP.HCM học kiến trúc. Đầu năm 2015, khi đang là sinh viên, anh cùng một người bạn góp vốn mở cửa hàng thời trang. Trong quá trình tìm xưởng may gia công tại quận 12, hai người tình cờ tiếp cận một xưởng sản xuất giày và chuyển hướng sang kinh doanh mặt hàng này.

Thời gian đầu, anh vừa đi làm thêm vừa hoàn thành việc học, tranh thủ buổi tối mang giày đi chào hàng. Một cửa hàng trên đường Lê Văn Sỹ là nơi đầu tiên nhận sản phẩm, với đơn hàng 5 đôi.

Sau đó, anh chuyển sang bán hàng trực tuyến, chủ yếu thông qua Facebook và tìm được nhóm khách hàng là các chủ shop online. Theo anh Hoang, có thời điểm các khách hàng này đặt hàng liên tục, giúp anh có thu nhập 4-5 triệu đồng sau mỗi 5-7 ngày.

Cuối năm 2015, khi đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, anh quyết định dừng việc học để tập trung kinh doanh. Hoạt động kinh doanh sau đó mở rộng với sự tham gia của hai người anh em trong gia đình. Ba anh em từng đặt tên nhóm kinh doanh là "Baculi", sau đó đổi thành "Banuli" và sử dụng tên này làm thương hiệu.

Năm 2017, Banuli đầu tư xưởng sản xuất giày tại Hóc Môn. Đầu năm 2020, anh Hoang mua lại toàn bộ cổ phần của hai cổ đông còn lại trong Banuli.

Trước khi dừng hoạt động, Banuli có một xưởng sản xuất rộng khoảng 300 m2 tại khu vực ngoại ô TP.HCM và 4 cửa hàng đại lý nhượng quyền tại Hà Nội, TP.HCM, miền Tây và miền Trung.

Banuli từng đặt mục tiêu mở rộng ra thị trường nước ngoài thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới, phát triển hệ thống bán lẻ và nhận gia công cho các thương hiệu xuất khẩu. Nhật Bản được xác định là thị trường xuất khẩu đầu tiên.

Tuy nhiên, các kế hoạch này không được triển khai khi Banuli chính thức dừng hoạt động từ giữa năm 2026.