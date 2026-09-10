Bắt nhóm thanh niên đánh người cướp tài sản ở Công viên 23/9

Chỉ hơn 1 giờ sau khi nhận tin báo về vụ cướp tài sản ở Công viên 23/9 (phường Bến Thành, TP.HCM), toàn bộ 4 nghi phạm gồm Lưu Văn Lượm, Võ Ngọc Châu, Nguyễn Văn Tuấn và Trần Nguyên Dũng đã bị cảnh sát tóm gọn khi đang lẩn trốn.

Ngày 10/9, Công an phường Bến Thành phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ cướp ở Công viên 23/9.

Trước đó, khoảng 15h10 ngày 9/9, tổ tuần tra 363 Công an phường Bến Thành tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại khu B Công viên 23/9, đối diện số 212 đường Lê Lai, phường Bến Thành, TP.HCM.

Hình ảnh được ghi lại

Nhận tin, Công an phường Bến Thành đã chỉ đạo lực lượng Phòng chống tội phạm phối hợp cùng Phòng PC02 triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Đến 16h45 cùng ngày, công an đã nhanh chóng xác định, truy xét và bắt giữ 4 đối tượng gồm: Lưu Văn Lượm (SN 1997), Võ Ngọc Châu (SN 2008), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996) và Trần Nguyên Dũng (SN 2001) khi các đối tượng đang có mặt tại một quán ăn trên địa bàn.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận cùng nhau thực hiện hành vi cướp tài sản. Hiện toàn bộ các đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an phường Bến Thành để tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp Phòng PC02 điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.