Thi hành lệnh bắt Bùi Thị Thiên Nga SN 1982

Chiều 19/6/2026, Công an xã Duy Xuyên tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà Bùi Thị Thiên Nga.

Công an TP Đà Nẵng ngày 9/9, cho biết, Công an xã Duy Xuyên vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thiên Nga (SN 1982, trú thôn Phú Bông, xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi liên quan đến việc chứa chấp đánh bạc tại nhà riêng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, chiều 19/6/2026, Công an xã Duy Xuyên tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà Bùi Thị Thiên Nga. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 6 người đang đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức bài cào tố.

Các đối tượng gồm Nguyễn Thị Chiến (SN 1961), Bùi Thị Thiên Nga (SN 1982), Thái Văn Lâm (SN 1989), Nguyễn Hữu Hường (SN 1973), Lương Hồng Thanh (SN 1987) và Nguyễn Văn Đức (SN 1987), cùng trú tại địa bàn TP Đà Nẵng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2,6 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ bài Tây 52 lá, 1 đĩa sứ, 1 hũ nhựa bên trong có 17.000 đồng nghi là tiền xâu, cùng một số vật dụng phục vụ việc đánh bạc.

Công an đọc các quyết định với bị can - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi đánh bạc. Trong đó, Bùi Thị Thiên Nga được xác định có vai trò là chủ nhà, tạo điều kiện để các đối tượng tổ chức đánh bạc tại nhà riêng nên bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Các đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua vụ việc, Công an xã Duy Xuyên khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hoặc sử dụng nhà ở, địa điểm thuộc quyền quản lý của mình để tổ chức, chứa chấp đánh bạc. Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, người dân cần kịp thời thông tin cho lực lượng Công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý.