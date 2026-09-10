Nhận được cuộc gọi Zalo, ông Nguyễn Công Thắng SN 1958 gom gấp 400.000.000 đồng để chuyển khoản, công an vào cuộc ngăn chặn gấp

Công an phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Ngăn chặn vụ giả danh cán bộ Công an để lừa đảo 400 triệu đồng

Thời gian qua, Công an phường Tân An đã liên tiếp ngăn chặn một vụ đối tượng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo qua mạng với số tiền lên tới 400 triệu đồng và xác minh, tìm lại số tiền 9 triệu đồng do người dân chuyển nhầm tài khoản. Những việc làm thiết thực này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, luôn tận tụy phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an phường.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận thông tin của người dân tại tổ dân phố Tân Sơn, phường Tân An, Công an phường đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an.

Theo đó, các đối tượng đã sử dụng phương thức gọi điện, liên hệ qua mạng xã hội, tự xưng là cán bộ Công an, đưa ra những thông tin gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân, đồng thời yêu cầu thực hiện các thao tác liên quan đến tài khoản ngân hàng, nhằm để phục vụ mục đích chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh tin nhắn lừa đảo của các đối tượng gủi về điện thoại công dân

Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đối tượng đã hướng và yêu cầu ông Nguyễn Công Thắng, sinh năm 1958, ở tổ dân phố Tân Sơn, phường Tân An, thực hiện giao dịch với số tiền lên tới 400 triệu đồng. Tuy nhiên, nhờ sự cảnh giác, phối hợp kịp thời của người dân và tinh thần chủ động của lực lượng Công an phường, vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, không để số tiền lớn bị các đối tượng chiếm đoạt.

Cán bộ Công an phường tuyên truyền, ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng

Vụ việc một lần nữa cho thấy, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đang lợi dụng danh nghĩa lực lượng chức năng, đặc biệt là giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng..., để tạo áp lực tâm lý và thao túng nạn nhân.

Công dân gửi thư cảm ơn

Công an phường khuyến cáo người dân, cần đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền để “phục vụ điều tra”, “chứng minh tài sản”, “xác minh nguồn tiền”. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc cung cấp mã OTP qua điện thoại để phục vụ điều tra. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng và nhanh chóng liên hệ với Công an nơi gần nhất, để được hướng dẫn, xử lý.

Kịp thời tìm lại 9 triệu đồng chuyển nhầm tài khoản

Cùng với công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật khác, lực lượng Công an phường còn tích cực hỗ trợ người dân giải quyết những vụ việc phát sinh trong đời sống hằng ngày. Cụ thể, ngày 21/8/2026, Công an phường đã tiếp nhận thông tin của Công an xã Xuân Bắc, Đồng Nai về việc ông Trần Quang X, sinh năm 1964, ở xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai, đã chuyển nhầm số tiền 9.000.000 đồng, vào tài khoản của chị Nguyễn Thị L đang cư trú trên địa bàn phường Tân An.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc, phối hợp với các bên liên quan, để xác định người nhận tiền và hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết.

Chị Nguyễn Thị L tại Công an phường khi trao trả số tiền nhận được do chuyển nhầm tài khoản

Qua quá trình xác minh, số tiền 9.000.000 đồng đã được tìm lại và hoàn trả cho người chuyển nhầm, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của mọi người dân.

Mặc dù giá trị tài sản không lớn so với nhiều vụ việc khác, nhưng việc kịp thời xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại tài sản, thể hiện rõ tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, trách nhiệm của lực lượng Công an phường trong từng vụ việc cụ thể.

Hai vụ việc liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn, cho thấy công tác nắm tình hình, tiếp nhận tin báo, hỗ trợ và bảo vệ tài sản của Nhân dân luôn được lực lượng Công an phường chú trọng. Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển, không gian mạng đang trở thành môi trường hoạt động phổ biến của người dân. Bên cạnh những tiện ích, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng không ngừng thay đổi phương thức, thủ đoạn. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và người thân trên không gian mạng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho người lạ; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc và không chuyển tiền theo yêu cầu của những người chưa được xác minh danh tính.

Những kết quả thiết thực trong thời gian qua, tiếp tục khẳng định hình ảnh người chiến sĩ Công an phường bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề chính đáng của Nhân dân. Mỗi người dân chủ động nâng cao cảnh giác, mỗi gia đình tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người thân và mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường chủ động nắm tình hình sẽ góp phần tạo nên “lá chắn” vững chắc phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh