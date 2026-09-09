Phát hiện 15 nhẫn vàng, 2 dây chuyền cùng loạt nữ trang trong bao giấy, cụ bà 78 tuổi lập tức báo công an

Nhặt được bao giấy chứa 15 nhẫn vàng, 2 dây chuyền cùng nhiều nữ trang đắt giá do chủ nhà dọn dẹp vứt nhầm, cụ bà nhặt ve chai 78 tuổi đã mang đến công an trình báo để trả lại cho người mất.

Ngày 9/9, Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) cho biết, đã hỗ trợ trao trả hộp đựng nữ trang bằng vàng, gồm 15 nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và mặt dây chuyền cho người dân đánh rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 8/9, bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1948, ngụ tại Khu phố 41, phường Hiệp Bình) trong lúc đi nhặt ve chai đã nhặt được một bao giấy, bên trong có một số hộp đựng nữ trang bằng vàng, gồm 15 nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và mặt dây chuyền.

Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhặt được tài sản, bà Mùi đã chủ động đến Công an phường Hiệp Bình trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm kiếm và trao trả tài sản cho người đánh mất.

Nhận tin, công an đã nhanh chóng tiến hành xác minh và xác định chủ sở hữu số tài sản trên là chị Trần Thị Thùy Vân (SN 1992, ngụ tại Khu phố 41, phường Hiệp Bình). Do sơ suất trong quá trình dọn dẹp nhà cửa, chị Vân đã vô tình bỏ số nữ trang vào thùng rác.

Cùng ngày, chị Trần Thị Thùy Vân đã đến Công an phường và nhận lại đầy đủ số tài sản bị thất lạc.

Nhận lại tài sản, chị Vân vô cùng xúc động và bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến bà Nguyễn Thị Mùi vì nghĩa cử cao đẹp, đồng thời cảm ơn Công an phường Hiệp Bình đã kịp thời hỗ trợ, giúp chị sớm tìm lại tài sản.

Nhằm động viên, ghi nhận và lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Tổ công tác 3 trong 1 Khu phố 41 và chị Trần Thị Thùy Vân đã đến thăm hỏi, trao tặng bà Nguyễn Thị Mùi phần quà gồm 10 triệu đồng và 10 kg gạo, đồng thời gửi lời cảm ơn và trân trọng trước tấm lòng cao đẹp của bà.

Mặc dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng bà Nguyễn Thị Mùi vẫn không tham của rơi, chủ động trình báo và tìm cách trả lại tài sản cho người đánh mất. Hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy thể hiện phẩm chất trung thực, nhân ái, trách nhiệm và lối sống văn minh, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.