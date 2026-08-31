Nhặt được ví chứa hơn 6 triệu đồng cùng loạt thẻ ngân hàng, hành động của người đàn ông khiến ai cũng nể phục

Ngày 28/8, ông Nguyễn Văn Diệu nhặt được chiếc ví chứa hơn 6 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân và chủ động mang đến Công an xã Hòa Lạc nhờ xác minh, trao trả trọn vẹn cho người đánh rơi.

Mới đây, Công an xã Hòa Lạc (tỉnh An Giang) cho biết đã hoàn tất thủ tục trao trả chiếc ví chứa hơn 6 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân cho anh Nguyễn Lê Hồng Sơn.

Trước đó, tài sản này do ông Nguyễn Văn Diệu nhặt được trên đường và chủ động mang đến trụ sở công an nhờ hỗ trợ tìm lại chủ nhân.

Công an xã Hòa Lạc trao lại chiếc ví cùng tiền và giấy tờ cho anh Nguyễn Lê Hồng Sơn. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 28/8, trong lúc di chuyển trên tuyến đường từ ấp Hòa Bình 3 đến khu vực chợ Hòa Bình 3, ông Nguyễn Văn Diệu vô tình phát hiện một chiếc ví nằm rơi trên đường. Kiểm tra tại chỗ, ông nhận thấy bên trong có hơn 6 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân và các thẻ ngân hàng quan trọng.

Hiểu được tâm lý lo lắng của người đánh rơi tài sản, ông Diệu đã lập tức mang toàn bộ chiếc ví cùng toàn bộ tài sản bên trong đến trụ sở Công an xã Hòa Lạc, nhờ lực lượng chức năng xác minh và liên hệ trả lại cho người mất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa Lạc đã nhanh chóng tiến hành tra cứu, xác minh dữ liệu và phát thông báo rộng rãi.

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã xác định chính xác chủ nhân của chiếc ví là anh Nguyễn Lê Hồng Sơn và mời anh đến trụ sở để nhận lại tài sản.

Tại trụ sở công an, lực lượng chức năng đã làm thủ tục bàn giao đầy đủ số tiền mặt, giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng cho anh Sơn.

Nhận lại tài sản đánh rơi một cách nhanh chóng và trọn vẹn, anh Nguyễn Lê Hồng Sơn không giấu nổi sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến nghĩa cử cao đẹp của ông Nguyễn Văn Diệu cũng như tinh thần làm việc trách nhiệm, tận tụy của Công an xã Hòa Lạc.

Hành động chủ động trả lại của rơi của ông Nguyễn Văn Diệu không chỉ thể hiện sự trung thực, đạo đức tốt đẹp mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm và những việc làm tử tế rộng rãi trong cộng đồng.