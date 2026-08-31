Công an kiểm tra một căn nhà, bắt tạm giam chủ nhà Phan Thanh Vũ SN 1991

Bị can Phan Thanh Vũ bị bắt để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thanh Vũ (sinh năm 1991, thường trú phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long)

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt Phan Thanh Vũ (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 23/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an phường Phước Hậu tiến hành kiểm tra căn nhà tại khóm 2, phường Phước Hậu do Phan Thanh Vũ làm chủ thì phát hiện Vũ cùng 05 người khác đang tụ tập có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành test ma túy nhanh, kết quả tất cả đều dương tính với ma túy dạng đá. Kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 01 bộ dụng cụ nghi để sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận ma túy và dụng cụ sử dụng là của Phan Thanh Vũ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý Phan Thanh Vũ cùng các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.