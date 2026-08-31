Không chấp hành nộp phạt nguội bị xử lý thế nào?

Công an tỉnh Phú Thọ hướng dẫn người dân tra cứu phạt nguội, cách nộp phạt và hình thức xử lý nếu quá thời hạn nhưng chưa nộp phạt.

Phạt nguội là gì?

Phạt nguội là việc xử lý hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông được phát hiện thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc dữ liệu, hình ảnh do tổ chức, cá nhân cung cấp theo quy định mà tại thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng không dừng được phương tiện để kiểm soát, xử lý trực tiếp.

Các hành vi có thể được phát hiện, xử lý theo hình thức này gồm: đi ngược chiều, đi sai làn đường, chạy quá tốc độ, đi vào đường cấm, dừng, đỗ không đúng quy định, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhiều hành vi vi phạm khác.

Theo quy định hiện hành, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm thực hiện xác định thông tin về phương tiện, chủ phương tiện và người liên quan. Đồng thời, công an gửi thông báo và cập nhật thông tin vi phạm trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, ứng dụng VNeTraffic để người dân biết, tra cứu và liên hệ giải quyết.

Không nộp phạt nguội bị xử lý thế nào?

Theo Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, trừ trường hợp quyết định quy định thời hạn dài hơn.

Nếu quá thời hạn nộp phạt, theo Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính, người vi phạm có thể bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và phải nộp thêm 0,05%/ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm, việc chưa giải quyết vi phạm giao thông có thể dẫn đến tình trạng cảnh báo trên hệ thống quản lý kiểm định theo quy định liên quan.

CSGT theo dõi phương tiện vi phạm qua hệ thống camera.

Phạt nguội bao lâu thì được xóa?

Sau khi vụ việc vi phạm được giải quyết, cơ quan công an cập nhật trạng thái đã giải quyết, xử lý vụ việc trên cơ sở dữ liệu; đồng thời thực hiện việc thông báo kết thúc cảnh báo phương tiện tới cơ quan đăng kiểm, cơ quan đăng ký xe và gỡ trạng thái cảnh báo theo quy định.

Như vậy, người dân không nên chờ đến khi cần đăng kiểm hoặc thực hiện thủ tục khác mới kiểm tra phạt nguội. Việc chủ động tra cứu, kịp thời giải quyết các vi phạm và chấp hành quyết định xử phạt vừa bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của mình, vừa góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic

Người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeTraffic để theo dõi, tra cứu thông tin liên quan đến phương tiện và vi phạm giao thông.

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng trên điện thoại.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản. Trường hợp chưa có tài khoản, thực hiện đăng ký theo hướng dẫn của ứng dụng, trong đó có thể sử dụng căn cước để xác thực thông tin. Ứng dụng VNeTraffic đã được kết nối với ứng dụng định danh quốc gia; đối với người đã có tài khoản VNeTraffic mức độ 2 và thông tin chủ xe phù hợp với giấy đăng ký xe, hệ thống có thể tự động gửi thông báo vi phạm sau khi phát hiện, xác minh thông tin.

Bước 3: Chọn chức năng “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số phương tiện và thực hiện kiểm tra. Khi có thông tin vi phạm, hệ thống sẽ cung cấp các thông tin liên quan theo dữ liệu được cập nhật. Một số lưu ý khi tra cứu Khi thực hiện tra cứu, người dân cần nhập chính xác thông tin biển số theo hướng dẫn của hệ thống. Đối với phương tiện thuộc diện cần cung cấp thông tin kiểm định, cần thực hiện theo đúng yêu cầu của hệ thống tại thời điểm tra cứu.

Chức năng “Tra cứu phạt nguội” trên ứng dụng VNeTraffic cho phép người dân kiểm tra thông tin vi phạm giao thông theo biển kiểm soát.

Đặc biệt, trường hợp chủ phương tiện không phải là người trực tiếp điều khiển phương tiện tại thời điểm xảy ra vi phạm, chủ phương tiện cần phối hợp với cơ quan chức năng để xác định người điều khiển và giải quyết vụ việc theo quy định.

Kết quả tra cứu có thể cung cấp các thông tin như: loại phương tiện, biển số, màu biển số, thời gian, địa điểm vi phạm, hành vi vi phạm, đơn vị phát hiện và đơn vị giải quyết vụ việc, số điện thoại liên hệ.

Sau khi vi phạm bao lâu có thể tra cứu?

Theo Điều 24 Thông tư số 73/2024/TT-BCA, được sửa đổi, bổ sung, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan Công an thực hiện các bước xác minh, gửi thông báo và cập nhật thông tin vi phạm trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT và VNeTraffic .

Cần lưu ý, 10 ngày là thời hạn cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục nêu trên, không có nghĩa mọi vi phạm đều chắc chắn xuất hiện trên hệ thống ngay lập tức tại cùng một thời điểm.

Nộp phạt nguội thế nào?

Khi có thông báo vi phạm, người vi phạm hoặc chủ phương tiện cần liên hệ với cơ quan công an có thẩm quyền để giải quyết vụ việc và nhận quyết định xử phạt theo quy định.

Sau khi có quyết định xử phạt, việc nộp tiền phạt được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trong đó có các hình thức như nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định; thực hiện nộp phạt bằng phương thức điện tử theo quy định; và các hình thức khác được pháp luật cho phép.

Đối với việc nộp phạt trực tuyến, người dân cần thực hiện thông qua các hệ thống, dịch vụ chính thức được cơ quan có thẩm quyền cung cấp và căn cứ đúng thông tin trong quyết định xử phạt.