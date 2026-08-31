Hà Nội sẽ xây cầu đi bộ vươn ra giữa Hồ Tây giống như ở Thụy Sĩ, Ý: Thiết kế đặc biệt, nằm trong đại dự án cải tạo hơn 30.000 tỷ đồng

Khi cây cầu hoàn thành, trải nghiệm tại Hồ Tây sẽ rất khác.

Ngày 28/8/2026, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 30.151 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), do Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời, thành viên Sun Group, thực hiện.

Theo thông tin chủ đầu tư công bố, phạm vi nghiên cứu của dự án khoảng 567,75 ha. Trong đó, 520,90 ha mặt nước Hồ Tây được giữ nguyên hiện trạng, khoảng 46,85 ha còn lại là diện tích đất, đã bao gồm các hồ nhỏ. Dự án tập trung vào giao thông, cảnh quan, cây xanh và hệ thống không gian công cộng ven hồ.

Giữa hàng loạt hạng mục được hé lộ, một chi tiết đặc biệt đáng chú ý với người dân và du khách là những cầu đi bộ vươn ra mặt Hồ Tây.

Ảnh UBND Phường Tây Hồ, Hà Nội





Cầu đi bộ đưa người dân tiến gần hơn tới mặt nước Hồ Tây

Trọng tâm của dự án là cải tạo tuyến đường ven Hồ Tây dài khoảng 13,5 km, tạo trục kết nối liên tục qua Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Vệ Hồ, Nhật Chiêu và một phần các tuyến Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An.

Đáng chú ý, để mở rộng không gian giao thông nhưng hạn chế xâm lấn vào khu dân cư hiện hữu, phương án được nghiên cứu theo hướng áp dụng cầu cạn kết hợp sàn cảnh quan và cầu đi bộ vươn ra mặt hồ.

Theo Sun Group, những cấu trúc này sẽ tạo thêm không gian ngắm cảnh, dạo bộ cho người dân và du khách, đồng thời hướng tới giữ đường nét uốn lượn vốn có của Hồ Tây. Hiểu đơn giản, thay vì chỉ đi dọc đường ven hồ và quan sát Hồ Tây từ bờ như hiện nay, trong tương lai người dân có thể có thêm những lối đi đưa mình tiến ra phía mặt nước, từ đó hình thành các điểm dừng chân, ngắm cảnh hay chụp ảnh mới.

Phối cảnh Hồ Tây sau khi được cải tạo cảnh quan (Ảnh Chủ đầu tư)

Không chỉ có cầu đi bộ, cả một hệ thống không gian mới sẽ xuất hiện quanh hồ

Cầu đi bộ không được đặt như một hạng mục độc lập, xung quanh đó được thiết kế thêm nhiều hạng mục, được đánh giá "chưa từng có" ở Việt Nam.

Cụ thể, đi cùng tuyến đường mới là kế hoạch hình thành Greenway - hành lang xanh kết nối các quảng trường, cầu cảnh quan, công viên, di tích, làng cổ cùng những công trình lớn quanh Hồ Tây. Ý tưởng tổng thể được chủ đầu tư gọi là “Re-hug the Lake”, có thể hiểu là tạo thêm nhiều điểm để người dân tiếp cận hồ và mặt nước.

Trước đó, tại phương án sơ bộ được Hà Nội công bố đầu năm 2026, khu vực Hồ Tây còn được nghiên cứu bố trí tới 27 sàn ngắm cảnh, 2 quảng trường nổi tại Văn Cao và bến Kim Ngưu, 2 cầu cảnh quan Nhật Chiêu và Sâm Cầm với bề rộng trung bình khoảng 10 m, cùng 6 bến thuyền gồm 3 bến chính và 3 bến phụ.

Nếu được triển khai theo đúng định hướng, người dân có thể có thêm nơi đi bộ, chạy bộ, dừng nghỉ, ngắm bình minh hay hoàng hôn bên hồ. Với khách du lịch, những cầu đi bộ hay sàn cảnh quan vươn ra nước cũng có khả năng trở thành điểm tham quan, chụp ảnh mới ngay trong nội đô.

Dự án còn đặt mục tiêu bổ sung hệ thống bến thủy, mở rộng khả năng tiếp cận Hồ Tây bằng cả đường bộ và đường thủy. Chủ đầu tư cũng đề cập các hoạt động nghệ thuật, triển lãm, âm nhạc, nhạc nước hay trình diễn ánh sáng vào những dịp đặc biệt của Thủ đô.

Những lối đi trên mặt hồ đã trở thành điểm hút khách ở Thụy Sĩ, Đức, Ý

Ý tưởng đưa người đi bộ từ bờ tiến ra phía mặt nước không xa lạ trên thế giới. Tại nhiều thành phố, những cây cầu, cầu tàu hay boardwalk đã trở thành chính điểm đến của du khách.

Ở Geneva, Thụy Sĩ, du khách có thể đi bộ tới gần Jet d'Eau, biểu tượng nổi tiếng của thành phố, thông qua một lối tiếp cận nằm trên hồ. Geneva Tourism cho biết tại đây có một cây cầu đi bộ di động, cho phép người đi bộ tiếp cận cầu tàu Jet d'Eau nhưng vẫn bảo đảm tàu thuyền có thể qua lại. Khi cần, cây cầu có thể nâng lên và biến đổi thành dạng bậc thang.

Tại Friedrichshafen bên hồ Constance, Đức, những cấu trúc vươn ra mặt hồ cũng trở thành một phần trải nghiệm du lịch. Chính quyền thành phố giới thiệu Schlosssteg là một trong những địa điểm được chụp ảnh nhiều nhất Friedrichshafen; gần đó, tháp Moleturm cao 22 m cho phép du khách quan sát toàn cảnh hồ và dãy Alps.

Nhiều hồ nước nổi tiếng của các thành phố lớn trên thế giới cũng đã có những công trình cầu tương tự (Ảnh Lữ hành Việt Nam

Nổi tiếng hơn cả là The Floating Piers trên hồ Iseo, Italy. Năm 2016, nghệ sĩ Christo tạo ra hệ thống lối đi nổi rộng khoảng 16 m, cho phép du khách “đi bộ trên mặt nước” từ bờ hồ tới hai hòn đảo. Công trình chỉ tồn tại trong 16 ngày nhưng đã thu hút khoảng 1,4 triệu lượt người, theo tài liệu của cơ quan du lịch hồ Iseo.

