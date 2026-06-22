Người phụ nữ mất ăn mất ngủ vì nhặt được 2 con chim lạ ở Nghệ An, chỉ mong tìm được chủ: Đã rõ cái kết

Trên đường đi thăm bạn, bà Hiền nhặt được 2 con chim có bộ lông đẹp.

Liên quan đến sự việc bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1960, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) nhặt được 2 con chim lạ, sau 5 ngày chính quyền địa phương thông báo tìm chủ nhân nhưng vẫn không có ai đến nhận, 2 cá thể chim đã được địa phương bàn giao cho cơ sở cứu hộ động vật Vườn quốc gia Pù Mát (xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An), theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin, vào sáng ngày 15/6, khi đang đi thăm bạn tại, bà Hiền phát hiện 2 con chim lạ đang lang thang ngoài đường. Thấy 2 con chim có bộ lông đẹp, bà dự định mang về nuôi làm cảnh. Tuy nhiên sau đó, theo tư vấn của gia đình, người phụ nữ đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

2 con chim công Ấn Độ bà Hiền nhặt được. (Ảnh: Tiền Phong)

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Vinh Hưng phối hợp với lực lượng kiểm lâm kiểm tra và bước đầu xác định đây là 2 cá thể chim công Ấn Độ – loài động vật hoang dã thuộc Phụ lục III Công ước CITES, được quản lý chặt chẽ về nguồn gốc và việc nuôi nhốt.

Chính quyền địa phương giao bà Hiền tạm thời chăm sóc hai cá thể chim trong thời gian chờ xác minh chủ sở hữu.

Người phụ nữ cho hay, từ khi nhận nhiệm vụ, vì sợ chim bị chết hoặc bị kẻ gian bắt trộm nên bà luôn trong trạng thái thấp thỏm, mất ăn mất ngủ. Hàng đêm bà đều phải dậy kiểm tra vài lần, chỉ mong sớm tìm được chủ nhân hoặc cơ quan chức năng tiếp nhận thì mới yên tâm.