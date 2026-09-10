Nóng: Grab chính thức lên tiếng về thông tin tài xế "tắt app" để đình công

Grab cho biết hoạt động vận hành dịch vụ những ngày gần đây vẫn diễn ra bình thường, các chỉ số về chất lượng dịch vụ và hoạt động của đối tác tài xế được duy trì ổn định.

Gần đây, trên một số hội nhóm Facebook, thông tin kêu gọi tài xế Grab tắt ứng dụng trong hai ngày 12-13/9/2026 đang được chia sẻ rộng rãi. Một số tài xế cho biết đã chủ động tắt app từ ngày 10/9 để hưởng ứng lời kêu gọi.

Nguyên nhân được lan truyền một bộ phận tài xế đưa ra chủ yếu liên quan đến thu nhập thực nhận không tương xứng với chi phí bỏ ra, trong khi lượng chuyến xe nhận được có xu hướng giảm so với trước.

Theo phản ánh trên các hội nhóm, một số người phải kéo dài thời gian chạy xe, có trường hợp hơn 10 giờ mỗi ngày, nhưng vẫn khó duy trì mức thu nhập ổn định.

Ngày 10/9, trả lời chúng tôi trước những thông tin lan truyền trên, đại diện Grab khẳng định hoạt động vận hành các dịch vụ của hãng trong những ngày gần đây vẫn diễn ra bình thường.

Theo Grab, các chỉ số liên quan đến chất lượng dịch vụ, hoạt động của đối tác tài xế và nền tảng vẫn được duy trì ở mức ổn định.

Doanh nghiệp cũng cho biết trong cùng thời gian ghi nhận một số thông tin và thảo luận liên quan đến Grab trên mạng xã hội, trong đó có cả thông tin giả mạo. Grab đang đánh giá tình hình.

"Trong bất kỳ bối cảnh nào, việc duy trì chất lượng dịch vụ cho người dùng và sinh kế của đối tác, bao gồm đối tác tài xế luôn là ưu tiên hàng đầu của Grab", doanh nghiệp cho biết.

Grab cho biết hãng tiếp tục lắng nghe ý kiến và phối hợp với các bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động dịch vụ diễn ra ổn định.

Theo Grab, doanh nghiệp cũng đang tăng cường truyền thông tới các đối tác tài xế về cách thức đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình vận hành các chuyến xe. Đồng thời, hãng cho biết luôn ưu tiên xem xét và đưa ra các giải pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của đối tác tài xế trong quá trình hoạt động trên nền tảng.

Grab khuyến nghị người dùng và đối tác tham khảo thông tin từ các kênh chính thức của doanh nghiệp và các nguồn tin đáng tin cậy, đặc biệt đối với những nội dung liên quan đến hoạt động vận hành, nhằm tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm dịch vụ của người dùng cũng như quá trình hoạt động của đối tác.