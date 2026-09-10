Công an kiểm tra nhiều nhân viên tại sân bay ngay trong giờ làm việc

Đây là hoạt động được Đồn Công an triển khai trong thực hiện Kế hoạch số 442/KH-CATP-PC04-PV01 ngày 31/7/2026 của Công an thành phố Đà Nẵng.

Công an TP Đà Nẵng ngày 10/9/2026 cho biết, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập vào khu vực Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, ngày 9/9, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức kiểm tra nhanh chất ma túy đối với nhân viên vận chuyển hàng hóa đang làm việc tại Cảng.

Theo đó, từ 8 giờ cùng ngày, Đồn Công an tiến hành test ma túy đối với 24 nhân viên của các công ty vận chuyển hàng hóa trên địa bàn Cảng. Kết quả, 24/24 trường hợp đều âm tính với các chất ma túy.

Đây là hoạt động được Đồn Công an triển khai trong thực hiện Kế hoạch số 442/KH-CATP-PC04-PV01 ngày 31/7/2026 của Công an thành phố Đà Nẵng về mở đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, từ ngày 5/8 đến 20/9/2026.

Đồn Công an tiến hành test ma túy đối với 24 nhân viên - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Từ khi triển khai đợt cao điểm đến nay, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã tổ chức 6 đợt ra quân rà soát, test ma túy 135 trường hợp, tập trung vào những nhóm lao động, nhân viên làm việc tại các khu vực có nguy cơ cao như tài xế xe công nghệ, nhân viên vận chuyển hàng hóa, công nhân xây dựng...

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy và đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Bên cạnh kiểm tra, xử lý, Đồn Công an xác định công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong ngăn chặn nguy cơ phát sinh phức tạp về ma túy tại khu vực Cảng. Đơn vị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đến cán bộ, nhân viên, người lao động, tài xế; vận động người dân, hành khách nâng cao ý thức tự phòng, tự quản và chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy.

24/24 trường hợp đều âm tính với các chất ma túy - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Thời gian tới, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp tục nắm tình hình, rà soát các nhóm có nguy cơ, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa; tổ chức kiểm tra, test nhanh ma túy khi cần thiết. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, chủ động ngăn chặn ma túy xâm nhập, phát sinh hoặc hình thành điểm, tụ điểm phức tạp tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Tối cùng ngày, Công an phường Hòa Cường tổ chức ra quân kiểm tra, test nhanh tại 02 cơ sở kinh doanh bi-a trên địa bàn, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã tiến hành test 94 lượt người, kết quả 91 trường hợp âm tính, 03 trường hợp có kết quả dương tính.