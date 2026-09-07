Hai tháng nữa, sân bay tại tỉnh duy nhất giáp ba mặt biển dự kiến mở cửa trở lại

Được biết, các công việc chính tại Cảng hàng không Cà Mau dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026, bay hiệu chuẩn vào tháng 10 và hoàn tất cấp phép khai thác trong tháng 11/2026.

Chiều 4/9, các đoàn công tác của tỉnh Cà Mau đã kiểm tra tiến độ, thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư, công nhân làm việc xuyên kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 tại các dự án giao thông trọng điểm.

Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau tại phường Tân Thành; thăm, tặng quà lực lượng cán bộ, công nhân, người lao động làm việc xuyên lễ.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khởi công ngày 19/8/2025 và chính thức tạm đóng cửa từ ngày 30/10/2025 để triển khai thi công.

Dự án nhằm mở rộng, nâng cấp hạ tầng sân bay, đáp ứng khả năng khai thác các loại tàu bay hiện đại như A320, A321 và các dòng máy bay tương đương. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 2.400 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn của ACV.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, công trình khu bay khởi công, đến nay đạt giá trị sản lượng khoảng 1.208 tỷ đồng, tương ứng 64,8% giá trị hợp đồng phần xây dựng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải kiểm tra tiến độ triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau (Ảnh: UBND tỉnh Cà Mau)

Các công việc chính dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026, bay hiệu chuẩn vào tháng 10 và hoàn tất cấp phép khai thác trong tháng 11/2026. Hạng mục nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ khởi công ngày 01/12/2025, đạt giá trị sản lượng 214,9 tỷ đồng, tương đương 72,8% giá trị hợp đồng.

Phần xây dựng nhà ga cơ bản hoàn thành, đang được hoàn thiện nội thất, lắp đặt thiết bị, phấn đấu hoàn thành trước ngày 12/9/2026; các hạng mục phụ trợ dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải ghi nhận tinh thần làm việc xuyên lễ của cán bộ, công nhân, người lao động; đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công rà soát, xây dựng tiến độ chi tiết, thực hiện đúng cam kết. Việc rút ngắn thời gian thi công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Cảng hàng không Cà Mau là công trình trọng điểm, có ý nghĩa tạo động lực đối với phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo tỉnh sẽ thường xuyên đôn đốc, đồng hành và hỗ trợ các đơn vị đưa dự án về đích đúng hẹn.