Quá khứ bất ngờ của giám đốc “Linh Lùn” - chủ chuỗi nhà hàng, karaoke vừa bị khám xét khẩn cấp

Ngoài là giám đốc công ty xây dựng Linh Khang, Linh còn kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn uống, giải trí, cơ sở karaoke KTV…

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 10/9/2026 cho biết nắm tình hình, nhận diện những doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu bất thường, từng bước bóc tách “vỏ bọc” doanh nghiệp để làm rõ bản chất hoạt động của các đối tượng.

Quá trình điều tra, rà soát, lập danh sách và đưa các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội vào diện quản lý, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng Hoàng Mạnh Linh (sinh năm 1987), còn gọi là “Linh Lùn”, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xây dựng Linh Khang, có địa chỉ tại phường Đông Quang, có nhiều biểu hiện bất minh.

Ngày 8/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Hoàng Mạnh Linh và những người có liên quan để tiếp tục đấu tranh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Mạnh Linh từng có quan hệ thân thiết với một số đối tượng hình sự cộm cán đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa như: Đỗ Xuân Hùng (tức Hùng Máu), Bùi Quốc Đạt (Đạt Ma), Bùi Quốc Ý (Ý Ẻng), Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn thần đèn), Nguyễn Văn Vi (Vi Ngộ).

Năm 2011, Linh là một trong những đối tượng tham gia vụ dùng súng bắn nhau, gây rối trật tự công cộng tại khu vực cầu Đông Hương, phường Hạc Thành và bị Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa (cũ) xử phạt 36 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hoàng Mạnh Linh làm việc tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Thanh Hóa Hoàng Mạnh Linh làm việc tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào năm 2018, Linh hoạt động kinh doanh cầm đồ, cho vay. Nhưng nhận thấy, việc làm ăn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật nên đã chuyển hướng kinh doanh và thành lập Công ty Cổ phần xây dựng Linh Khang (Công ty Linh Khang), chuyên hoạt động trong lĩnh vực thầu xây dựng, san lấp mặt bằng; đồng thời kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn uống, giải trí như: “Trâu ngon 36”, câu lạc bộ Bi-a Luxury, cơ sở karaoke KTV…

Quá trình điều tra, những dấu hiệu về hoạt động phạm tội của Hoàng Mạnh Linh ngày càng rõ nét, tập trung vào các hành vi có dấu hiệu “Trốn thuế” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo quy định tại Điều 200 và Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Điều đáng nói, thủ đoạn của đối tượng không đơn giản là che giấu doanh thu. Để tạo ra một hệ thống sổ sách “đẹp” trên giấy tờ, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thành lập công ty khác để xuất hóa đơn, hợp thức hóa đầu vào - đầu ra của hàng hóa, dịch vụ; kê khai khống nhân công nhằm đẩy chi phí doanh nghiệp lên cao, qua đó làm giảm số thuế phải nộp.

Đây là một trong những thủ đoạn mà nếu chỉ kiểm tra từng doanh nghiệp riêng lẻ, từng hóa đơn riêng lẻ sẽ rất khó phát hiện. Bởi phía sau một chứng từ có thể là cả một hệ sinh thái với những doanh nghiệp, cá nhân và giao dịch được tạo dựng để hợp thức hóa.

Chi trả hơn 1,3 tỷ đồng tiền lương nhưng người nhận không biết

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo và được đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phê duyệt xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Sau một thời gian lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường Đông Quang và các đơn vị nghiệp vụ, địa phương liên quan kiên trì thu thập, kiểm tra, đối chiếu tài liệu, chứng cứ.

Một trong những điểm bất thường được tập trung làm rõ chính là danh sách người lao động và các khoản tiền lương được doanh nghiệp kê khai. Chỉ riêng báo cáo tài chính năm 2024, Công ty Linh Khang kê khai 65 lao động có hợp đồng và được trả lương. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy có nhiều trường hợp được kê khai nhưng không hoạt động thực tế tại doanh nghiệp, không được công ty chi trả tiền lương.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét nới ở, nơi làm việc của Hoàng Mạnh Linh - Ảnh: Công an Thanh Hóa Lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét nới ở, nơi làm việc của Hoàng Mạnh Linh - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Từ những dấu hiệu bất thường này, Phòng Cảnh sát hình sự kiên trì xác minh, đối chiếu hồ sơ với thực tế. Một nghịch lý dần được làm rõ: trên giấy tờ, sổ sách, Công ty Linh Khang kê khai chi trả hơn 1,3 tỷ đồng tiền lương cho những người có tên trong danh sách.

Nhưng khi được xác minh, những người này đều khai báo không biết, không ký hợp đồng lao động và không làm việc tại công ty. Sự bất nhất giữa hồ sơ kê khai và thực tế là một trong những dấu hiệu quan trọng để cơ quan Công an tiếp tục làm rõ hoạt động của doanh nghiệp này.

Theo kết quả xác minh bước đầu, việc kê khai khống chi phí nhân công làm tăng chi phí của doanh nghiệp, qua đó làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.