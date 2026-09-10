Chiều 10/9, TAND khu vực 2 (TP.HCM) đã mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp tài sản chung giữa nguyên đơn là bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (48 tuổi) và bị đơn là ông Chiêm Quốc Thái (52 tuổi).

Tại phiên tòa hôm nay, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc vắng mặt, bà có 2 người đại diện theo ủy quyền tham giam gia tố tụng. Ông Chiêm Quốc Thái có mặt tại phiên tòa. Để xét xử vụ án, tòa án cũng triệu tập nhiều người có quyền, nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện ngân hàng tham gia tố tụng.

Theo đại diện của bà Ngọc cho hay, bà Ngọc và ông Chiêm Quốc Thái đăng ký kết hôn tại Hoa Kỳ ngày 1/9/2011, sau đó được ghi chú kết hôn tại Sở Tư pháp TP.HCM ngày 14/12/2015. Ngày 22/12/2015, bà Ngọc khởi kiện yêu cầu ly hôn và chia tài sản chung tại Tòa án nhân dân quận 1. Do ông Thái cho rằng hai người có tài sản ở nước ngoài nên vụ việc được chuyển đến TAND TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền.

Trong khi đó, ngày 1/7/2016, ông Thái gửi đơn đến Tòa Thượng thẩm bang California tại quận Cam, Hoa Kỳ yêu cầu tuyên bố vô hiệu hôn nhân giữa hai người. Từ ngày 26/5/2018 đến ngày 27/11/2019 bà Ngọc bị tạm giam tại Trại giam Chí Hòa liên quan một vụ án hình sự nên không thể tham gia quá trình giải quyết tại tòa án ở Hoa Kỳ.

Hình ảnh ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc trong 1 phiên xét xử trước đây. Ảnh: CTV/Thanh Niên

Ngày 6/7/2018, Tòa Thượng thẩm bang California ban hành án lệnh tuyên bố vô hiệu hôn nhân giữa bà Ngọc và ông Thái. Sau đó luật sư của bà Ngọc kháng cáo. Ngày 2/11/2018, tòa án này chấp thuận kháng cáo và hủy án lệnh để chờ bà Ngọc trả lời. Tuy nhiên, do đang bị tạm giam, bà Ngọc không thể thực hiện yêu cầu của tòa án.

Ngày 27/12/2018, Tòa Thượng thẩm bang California ban hành án lệnh khôi phục án lệnh ngày 6/7/2018. Đến ngày 6/3/2020, tòa án tiếp tục có văn bản cho thi hành án lệnh cũ.

Sau đó bà Ngọc yêu cầu TAND TP.HCM không công nhận tại Việt Nam các án lệnh của tòa án Hoa Kỳ. Ngày 30/6/2022, TAND TP.HCM chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà Ngọc. Tuy nhiên, ông Thái kháng cáo. Ngày 29/12/2022, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo của ông Thái. Tòa không chấp nhận yêu cầu của bà Ngọc đòi không công nhận phần giải quyết quan hệ hôn nhân trong các án lệnh của tòa án California; đồng thời tòa không công nhận phần giải quyết về tài sản trong các án lệnh này.

Cho rằng quan hệ hôn nhân đã chấm dứt nhưng hai bên không tự thỏa thuận được việc phân chia tài sản, bà Ngọc yêu cầu tòa giải quyết.

Theo hồ sơ, tài sản bà Ngọc tranh chấp gồm nhiều căn hộ chung cư cao cấp, biệt thự, nhà đất ở những khu vực đắt đỏ tại TP.HCM, ước tính giá trị lên đến hơn 803 tỷ đồng.

Ngoài bất động sản, bà Ngọc yêu cầu phân chia ba ô tô gồm Mercedes Benz S500, Audi Q7 và Maybach, với tổng giá trị tạm tính 18,7 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Ngọc cũng liệt kê các tài khoản tiền gửi đứng tên Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Việt Mỹ và các tài khoản tiền gửi đứng tên ông Thái. Trong đó, năm tài khoản tại Sacombank có tổng số dư tạm tính hơn 16 tỉ đồng vào ngày 6/1/2016. Các khoản tiền gửi tại ANZ, ACB, VietinBank và Vietcombank được bà Ngọc xác định có tổng giá trị khoảng 46,3 tỷ đồng. Với Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Việt Mỹ, bà Ngọc tạm tính giá trị tài sản khoảng 380 tỷ đồng.

Theo bà, tiền thân của công ty là phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ do ông Thái đứng tên, nhưng bà Ngọc khẳng định bà là người đầu tư vốn, chi phí sửa chữa, mua thiết bị và thuê mặt bằng. Bà cũng trình bày về hoạt động của phòng khám và quá trình đầu tư xây dựng, mua thiết bị cho bệnh viện.

Tại tòa, ông Chiêm Quốc Thái cho rằng giữa ông và bà Ngọc không tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp, nên không thể phát sinh tài sản chung của vợ chồng. Ông dẫn các quyết định của tòa án liên quan đến việc không công nhận bản án, quyết định của tòa án nước ngoài về quan hệ hôn nhân giữa hai người.

Ông Thái cho rằng vụ án hiện tại là tranh chấp tài sản theo pháp luật dân sự, không phải tranh chấp tài sản chung của vợ chồng. Theo ông, để được xác định là đồng sở hữu, bà Ngọc phải chứng minh có thỏa thuận góp vốn, tỷ lệ góp vốn, mục đích hình thành tài sản chung và quyền sở hữu chung đối với từng tài sản.

Đối với các tài sản được bà Ngọc cho rằng có đóng góp tiền, ông Thái khẳng định phần lớn các hợp đồng mua bán, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đều đứng tên ông. Ông cho rằng việc bà Ngọc hoặc người khác thực hiện nộp tiền thay ông cho chủ đầu tư, trả nợ hoặc chuyển tiền không đồng nghĩa với việc những người này trở thành đồng sở hữu tài sản.

Ông Thái cũng trình bày cụ thể về nguồn tiền hình thành các tài sản, cho rằng những khoản tiền bà Ngọc chuyển hoặc nộp thay có thể là tiền trả nợ, cho vay hoặc thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo sự nhờ vả của ông, chứ không phải căn cứ xác lập quyền sở hữu.

Từ đó, ông Thái đề nghị không chấp nhận yêu cầu của bà Ngọc về việc xác định các tài sản là tài sản chung và yêu cầu chia tài sản.