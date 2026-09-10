Giải cứu học sinh lớp 2 mắc kẹt trong khe tường hẹp tại trường học ở Ninh Bình

Sáng 10/9, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng triển khai cứu hộ, đưa một học sinh lớp 2 bị mắc kẹt trong khe tường hẹp tại Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái ra ngoài an toàn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Khi lực lượng chức năng có mặt, một học sinh lớp 2 đang bị mắc kẹt trong khe tường hẹp và có tâm lý hoảng loạn.

Nhận thấy tình huống có thể gây nguy hiểm cho học sinh, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu nạn phù hợp. Trong quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên động viên, trấn an và hướng dẫn em giữ bình tĩnh để phối hợp với lực lượng cứu hộ.

Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Để hạn chế nguy cơ gây tổn thương trong quá trình đưa học sinh ra ngoài, lực lượng cứu nạn sử dụng chất bôi trơn và các vật che chắn phù hợp nhằm giảm ma sát, đồng thời bảo đảm an toàn cho em.

Sau khoảng 30 phút triển khai các biện pháp cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa được học sinh ra khỏi khe tường an toàn.

Sự việc được xử lý kịp thời, giúp em học sinh thoát khỏi tình trạng mắc kẹt mà không xảy ra thêm sự cố trong quá trình cứu nạn.