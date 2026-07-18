Trong lúc theo bạn vào rừng hái măng, một bé gái 10 tuổi ở xã Đăk Mar (tỉnh Quảng Ngãi) không may trượt chân, mắc kẹt dưới vách đá ven suối, nơi dòng nước đổ xiết đe dọa tính mạng. Sau gần một giờ nỗ lực, lực lượng Công an cùng người dân đã giải cứu thành công cháu bé.

Giây phút nghẹt thở giải cứu bé gái mắc kẹt dưới vách đá giữa dòng nước chảy xiết.

Ngày 18/7, Công an xã Đăk Mar (tỉnh Quảng Ngãi ) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với người dân giải cứu thành công một bé gái 10 tuổi bị mắc kẹt tại khu vực vách đá ven suối sau khi trượt chân trong lúc vào rừng hái măng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 17/7, Công an xã Đăk Mar tiếp nhận tin báo cháu Y Cúc (10 tuổi, trú thôn 7, xã Đăk Mar) cùng một người bạn vào rừng hái măng. Trong quá trình di chuyển, cháu không may trượt chân và bị mắc kẹt tại khu vực vách đá ven suối thuộc thôn 5 xã Đăk Mar.

Lực lượng Công an xã Đăk Mar cùng người dân giải cứu bé gái bị trượt chân mắc kẹt ở suối.

Khu vực cháu bé mắc kẹt có địa hình hiểm trở, phía trên là dòng nước chảy xiết đổ thẳng xuống vị trí nạn nhân mắc kẹt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người dân địa phương đã tìm nhiều biện pháp để giải cứu nhưng không thể đưa cháu ra ngoài.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Đăk Mar khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh cơ sở đến hiện trường, triển khai phương án cứu hộ.

Khu vực cháu bé mắc kẹt có địa hình hiểm trở, phía trên là dòng nước chảy xiết đổ thẳng xuống vị trí nạn nhân mắc kẹt.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phân công nhiều nhóm phối hợp cứu nạn. Người dân dùng áo tạo thành tấm chắn để chuyển hướng dòng nước, giúp lộ rõ vị trí chân cháu bị kẹt. Sau đó, lực lượng chức năng cưa bỏ khúc gỗ chắn phía trên, dùng xà beng nạy các khối đá, đưa chân cháu ra ngoài an toàn .

Sau gần một giờ nỗ lực, cháu Y Cúc được đưa ra ngoài an toàn trong niềm vui vỡ òa của gia đình và người dân địa phương.

Cháu bé được giải cứu thành công trong niềm vui của người dân và lực lượng công an.

Theo Công an xã Đăk Mar, thời điểm này khu vực đang bước vào mùa mưa, mực nước tại các sông, suối, ao hồ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là đối với trẻ em và những người đi rừng, hái măng hoặc làm nương rẫy.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân không để trẻ em tự ý vui chơi, tắm tại sông, suối khi không có người lớn giám sát. Đối với người đi rừng, nếu buộc phải đưa trẻ nhỏ theo thì cần quản lý chặt chẽ, tránh những khu vực suối, thác và địa hình nguy hiểm.