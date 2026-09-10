Gặp tai nạn trên đường đi học về, hai nữ sinh lớp 9 thương vong

Ra khỏi trường khoảng 500m trên đường về nhà, hai nữ sinh lớp 9 ở Đắk Lắk gặp tai nạn, khiến một em tử vong, em còn lại bị thương nặng.

Ngày 10/9, cơ quan chức năng tại Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong, một em khác bị thương nặng trên đường đi học về.

Nạn nhân là em V.H.T.M. (SN 2012), và em H.T.K.O. (SN 2012, cùng trú tại TPD Vũng La, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo báo cáo của Trường TH và THCS Lê Thánh Tông, hai học sinh trên cùng học lớp 9B, tại điểm trường Phú Mỹ. Trưa cùng ngày, sau giờ tan học, hai em đi xe máy về nhà. Trên đường đi, khi cách trường khoảng 500m, cả hai không may gặp tai nạn.

Vụ tai nạn khiến em V.H.T.M. tử vong tại chỗ, em H.T.K.O. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Sau khi nhận tin, Ban Giám hiệu nhà trường có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh.

Nhà trường cũng nhắc nhở học sinh toàn trường nghiêm túc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt khi tham gia giao thông trên đường đi học và trở về nhà.