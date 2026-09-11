15 tổ công tác đồng loạt ra quân, kiểm tra hơn 100 người tại khu nhà trọ, doanh nghiệp

Công an phường Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đồng loạt kiểm tra hơn 100 trường hợp tại các khu nhà trọ, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp, phát hiện 3 người dương tính với ma túy.

Ngày 11/9, theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, tiếp tục thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy, sáng ngày 10/9, Công an phường Cẩm Lệ thành lập 15 tổ công tác, gồm cán bộ, chiến sĩ Công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng loạt ra quân kiểm tra trên địa bàn.

Công an phát hiện 3 trường hợp dương tính với chất ma túy. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Các tổ công tác tập trung rà soát những trường hợp thuộc diện quản lý, có biểu hiện nghi vấn tại khu nhà trọ, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp có đông người lao động.

Qua thử test hơn 100 trường hợp, lực lượng Công an phát hiện 3 trường hợp dương tính với chất ma túy và đang tiếp tục xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Với tinh thần quyết liệt, không để trống địa bàn, Công an phường Cẩm Lệ tiếp tục tăng cường kiểm tra, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy, quyết tâm giữ vững địa bàn an toàn, lành mạnh.