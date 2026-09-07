Công an đồng loạt kiểm tra 781 cơ sở lưu trú, xử lý loạt trường hợp

Công an Đà Nẵng kiểm tra 781 cơ sở lưu trú, phát hiện 34 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú và 33 người nước ngoài vi phạm pháp luật, tổng số tiền xử phạt 689 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài.

Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Trong thời gian thực hiện kế hoạch cao điểm, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức kiểm tra 781 cơ sở lưu trú trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với 34 cơ sở lưu trú vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài và 33 người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật. Tổng số tiền xử phạt là 689 triệu đồng.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, các tổ công tác tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện đúng quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nước ngoài, các cơ sở lưu trú, tổ chức, doanh nghiệp bảo lãnh và sử dụng lao động người nước ngoài.

Việc triển khai cao điểm được tập trung tại các địa bàn, cơ sở có đông người nước ngoài lưu trú, qua đó chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý các vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Thời gian tới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng