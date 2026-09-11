Một nhà hàng từng lọt danh sách MICHELIN nợ thuế hơn 7,2 tỷ đồng

Theo danh sách công khai của Thuế Cơ sở 1 TP.HCM, hai pháp nhân liên quan Bếp Nhà Xứ Quảng lần lượt nợ hơn 5,6 tỷ đồng và 1,6 tỷ đồng tiền thuế.

Bếp nhà Xứ Quảng tại TP.HCM. Ảnh: Internet.

Thuế Cơ sở 1 TP.HCM vừa công bố danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước tính đến kỳ khóa sổ tháng 7/2026.

Trong danh sách này, hai pháp nhân thuộc nhóm Bếp Nhà Xứ Quảng.

Cụ thể, Chi nhánh Công ty TNHH Ẩm thực Bếp Nhà Xứ Quảng - Chi nhánh Quận 1, có địa chỉ tại số 16 Trần Cao Vân, phường Sài Gòn, TP.HCM, đang nợ thuế hơn 5,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Ẩm thực Bếp Nhà Xứ Quảng, pháp nhân được đăng ký tại số 37 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TP.HCM, có số tiền nợ thuế hơn 1,6 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền nợ thuế được công khai của hai pháp nhân này là hơn 7,2 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Ẩm thực Bếp Nhà Xứ Quảng được thành lập ngày 11/8/2015, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ nhà hàng ẩm thực Cô Ba Xứ Quảng.

Ngoài pháp nhân trên, Công ty TNHH Ẩm thực Bếp Nhà Xứ Quảng - Chi nhánh Quận 1 được thành lập ngày 7/12/2015. Cả hai pháp nhân đều do bà Đoàn Thị Thu Thủy là người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ghi nhận Chi nhánh Công ty TNHH Ẩm thực Bếp Nhà Xứ Quảng - Chi nhánh Quận 1 hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Bếp Nhà Xứ Quảng là nhà hàng phục vụ các món ăn đặc sản miền Trung. Nhà hàng từng nằm trong danh sách MICHELIN Selected, nhóm các nhà hàng được MICHELIN Guide gợi ý tại TP.HCM năm 2023.

Thực đơn của nhà hàng có các món đặc sản xứ Quảng và miền Trung như mì Quảng, cao lầu Hội An, cơm gà Hội An, bún cá ngừ, bún mắm nêm mít non; cùng một số món cuốn, gỏi và món ăn gia đình.

Trong khi đó, người đại diện pháp luật là bà Đoàn Thị Thu Thủy từng lọt Top 3 chương trình Vua đầu bếp Việt Nam (MasterChef Việt Nam) năm 2014. Bà hiện được biết đến với kênh TikTok Đoàn Thị Gia Chánh với hàng chục nghìn người theo dõi, chuyên chia sẻ các công thức nấu ăn, món ăn dân dã và mẹo bếp núc.