Cục Thuế Quảng Trị thông báo ông Vũ Anh Tuân, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân Golf FLC Biscom tại Quảng Trị sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ thuế hơn 4.025 tỷ đồng sau 30 ngày kể từ ngày 14/7.

Ông Vũ Anh Tuân, người đại diện pháp luật Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân Golf FLC Biscom, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC. Ảnh: flc.vn

Cục Thuế Quảng Trị vừa ban hành thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Vũ Anh Tuân, người đại diện pháp luật Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân Golf FLC Biscom tại Quảng Trị, nếu doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 14/7 theo quy định.

Được biết, ông Vũ Anh Tuân (sinh ngày 16/10/1973) là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân Golf FLC Biscom tại Quảng Trị, đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC.

Cơ quan thuế cho biết, Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân Golf FLC Biscom hiện còn nợ hơn 4.025,7 tỷ đồng tiền thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước. Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được áp dụng đối với người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh.

Cục Thuế Quảng Trị thông tin chi tiết về các khoản nợ thuế của Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân Golf FLC Biscom.

Tính đến ngày 25/7/2026, tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp lên tới hơn 4.025,7 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp còn nợ hơn 1.533,9 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng (GTGT), hơn 2.323,7 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và gần 34,9 tỷ đồng thuế tài nguyên.

Ngoài số thuế gốc, doanh nghiệp còn phát sinh các khoản tiền chậm nộp, gồm hơn 160,8 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế GTGT, hơn 1,99 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và gần 971 triệu đồng tiền chậm nộp thuế TNDN.

Tổng cộng, doanh nghiệp còn nợ hơn 3.892,4 tỷ đồng tiền thuế và hơn 133,2 tỷ đồng tiền chậm nộp.

Hệ sinh thái FLC liên tiếp bị "điểm tên" vì nợ thuế

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC liên tục xuất hiện trong danh sách các đơn vị còn nợ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Trước đó, ngày 24/6, Thuế tỉnh Quảng Ninh đã công khai danh sách người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tính đến ngày 31/5/2026. Trong danh sách này, CTCP Tập đoàn FLC đứng thứ ba về số tiền nợ thuế với hơn 376,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 11% tổng số nợ thuế được cơ quan thuế Quảng Ninh công bố.

Không chỉ tại Quảng Ninh, Cục Thuế Quảng Trị trước đó cũng công bố CTCP Tập đoàn FLC là doanh nghiệp đứng đầu danh sách nợ thuế trên địa bàn với tổng số tiền hơn 672 tỷ đồng.

Việc các khoản nợ thuế của FLC được ghi nhận tại nhiều địa phương cho thấy tập đoàn cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái vẫn đang chịu áp lực lớn trong việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước.