Lời cảm ơn của ông Trịnh Văn Quyết

Nhìn lại 25 năm FLC, ông Trịnh Văn Quyết gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành cùng tập đoàn qua nhiều giai đoạn.

“25 năm FLC, doanh nghiệp có khi khó khăn, có khi thuận lợi, có những thất bại, có những thành công. Có những việc làm được, có những việc chưa làm được, nhưng tất cả đều có công sức và nỗ lực không ngừng của những người đã và đang đồng hành”.

Đó là chia sẻ của ông Trịnh Văn Quyết trên trang cá nhân khi nhìn lại chặng đường 25 năm của FLC. Trong bài viết ngắn, cựu Chủ tịch FLC không nhắc cụ thể đến những dự án hay thành tựu của tập đoàn, thay vào đó gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành cùng doanh nghiệp và nhắn nhủ về hành trình phía trước.

Hành trình của FLC bắt đầu từ năm 2001 với Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý và Giám sát đầu tư (SMiC), tiền thân của tập đoàn. Sau quá trình mở rộng sang lĩnh vực đầu tư, năm 2010, các công ty thành viên được hợp nhất, hình thành Tập đoàn FLC.

Từ đây, FLC nhanh chóng mở rộng trong lĩnh vực bất động sản, sau đó lấn sân sang bất động sản nghỉ dưỡng với hàng loạt quần thể tại Sầm Sơn, Quy Nhơn, Hạ Long, Quảng Bình... Năm 2017, tập đoàn tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sang hàng không với việc thành lập Công ty TNHH Hàng không Tre Việt, trước khi Bamboo Airways khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên vào đầu năm 2019.

Tuy nhiên, sau nhiều năm tăng trưởng nhanh, FLC bước vào giai đoạn biến động lớn từ năm 2022, khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt trong vụ án liên quan đến thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tập đoàn sau đó trải qua quá trình tái cấu trúc, đồng thời xử lý các vấn đề tồn đọng và những dự án bị đình trệ.

Sau giai đoạn này, FLC đang từng bước có những chuyển động mới. Tại đại hội bất thường hồi tháng 5/2026, ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại tại một sự kiện quan trọng của tập đoàn nhưng không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031. FLC sau đó kiện toàn HĐQT gồm 5 thành viên, với ông Vũ Anh Tuân làm Chủ tịch.

Cùng với việc thay đổi bộ máy, một số dự án của FLC cũng bắt đầu được tái khởi động. Tại Hà Nội, Hausman Premium Residences thuộc khu đô thị FLC Premier Parc đang được triển khai, dự kiến bàn giao vào tháng 6/2026. Tại Quảng Bình, FLC Grand Hotel Quảng Bình đã tái khởi động thi công từ cuối năm 2025, hiện đã cất nóc và dự kiến đưa vào vận hành trong quý IV/2026.

Tại Gia Lai, FLC đã khởi công FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort hồi tháng 4. Dự án có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, được định hướng phát triển thành quần thể đô thị nghỉ dưỡng, giải trí và golf.

Không chỉ các dự án hiện hữu được nối lại, FLC cho biết đang nghiên cứu triển khai hơn 50 dự án bất động sản tại 11 tỉnh thành, đồng thời tiếp tục triển khai một số dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Song song với những chuyển động trong hoạt động đầu tư, quy mô vốn của FLC cũng có thay đổi đáng chú ý. Ngày 28/8, vốn điều lệ của tập đoàn được nâng từ 8.600 tỷ đồng lên 12.926 tỷ đồng, tăng hơn 50%.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, toàn bộ vốn điều lệ của FLC hiện là vốn tư nhân trong nước, không có vốn Nhà nước và vốn nước ngoài. Tập đoàn chưa công bố cơ cấu cổ đông sau khi tăng vốn.