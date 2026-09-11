Sáng 11/9, mưa kéo dài đúng giờ cao điểm khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM rơi vào cảnh ùn ứ, giao thông di chuyển khó khăn.

Theo ghi nhận, các tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng… xuất hiện tình trạng phương tiện đông, di chuyển chậm.

Video: Dòng người nhích từng chút trên đường Võ Văn Kiệt sáng 11/9

Dòng người đi xe máy tấp vào lề mặc áo mưa sáng 11/9. Ảnh: Hữu Huy.

Trên đường Võ Văn Kiệt, hướng vào trung tâm TPHCM, đoạn qua phường Bình Tiên và phường Chợ Lớn, lượng phương tiện tăng cao. Cùng thời điểm trời mưa, nhiều người đi xe máy phải dừng lại mặc áo mưa khiến làn đường dành cho xe máy bị ùn ứ cục bộ.

Dòng phương tiện nối dài, người đi xe máy phải nhích từng chút để vào khu vực trung tâm thành phố. Mưa và lượng xe tăng trong khung giờ cao điểm khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

"Biển người" nhanh chóng bị kẹt cứng trên đường Võ Văn Kiệt

Mưa lớn kéo dài trong giờ cao điểm khiến nhiều người vất vả, phải đi làm muộn.

Tối 10/9, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa lớn kéo dài, nhanh chóng rơi vào tình trạng ngập nước. Một số tuyến đường lênh láng nước khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, trận mưa được thống kê có vũ lượng cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay, lượng mưa này còn trải đều khắp các địa phương gây ra ngập diện rộng.

Cơ quan khí tượng cho biết ngày 11/9, khi dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục duy trì, hội tụ gió tồn tại ngay trên khu vực Nam Bộ. Dự báo mưa vừa, mưa to tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, rải rác có dông và khả năng cao vẫn có điểm mưa to trên 100 mm (tập trung ở miền Đông Nam bộ và ven biển miền Tây).