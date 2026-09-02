Chưa hết nghỉ lễ 2/9, cửa ngõ Hà Nội đã tắc cứng, ô tô xếp hàng dài trên cao tốc

Trước tình trạng phương tiện từ các tỉnh phía nam trở về Hà Nội tăng cao, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức mượn chiều đường đối diện trên gần 50 km cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân để tăng khả năng lưu thông, hạn chế ùn tắc. Cục CSGT khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp nhằm hạn chế dồn phương tiện vào các tuyến cao tốc trong cùng thời điểm khi kỳ nghỉ lễ đã sắp kết thúc.