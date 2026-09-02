Chưa hết nghỉ lễ 2/9, cửa ngõ Hà Nội đã tắc cứng, ô tô xếp hàng dài trên cao tốc

Chiều tối 1/9, dòng xe từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dồn về cửa ngõ phía Đông, khiến khu vực cuối tuyến cùng các đường Cổ Linh, Đàm Quang Trung ùn tắc kéo dài.
Chiều 1/9, dù kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vẫn còn nhưng lượng phương tiện từ các tỉnh, thành đổ về Hà Nội đã tăng mạnh, khiến giao thông tại một số cửa ngõ đông đột biến.
Tại cửa ngõ phía Đông, đoạn cuối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khu vực giáp ranh Hưng Yên và Hà Nội, xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ từ chiều tối.
Lượng xe tăng mạnh khiến đường lên cầu Vĩnh Tuy, Cổ Linh, Đàm Quang Trung…ùn ứ kéo dài.
Ô tô xếp hàng dài, di chuyển chậm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Tại khu vực trạm thu phí, dòng phương tiện cũng tăng nhanh vào cuối giờ chiều, có thời điểm các xe phải xếp hàng chờ qua trạm.
Lực lượng CSGT liên tục tuần tra, nhắc nhở tài xế tuân thủ quy định, không lấn vào làn khẩn cấp và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông.
Trên đường Cổ Linh, phương tiện ùn kéo dài ở cả hai chiều, chủ yếu do lượng xe từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và vành đai 3 dồn về khu vực cầu Vĩnh Tuy.
Tại nút giao Pháp Vân - vành đai 3, mật độ phương tiện ở mức cao nhưng chưa xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. CSGT được bố trí tại các vị trí trọng điểm để điều tiết, hướng dẫn người dân di chuyển.
Tại khu vực cuối tuyến cao tốc, các phương tiện di chuyển chậm do ùn ứ cục bộ.
Trước tình trạng phương tiện từ các tỉnh phía nam trở về Hà Nội tăng cao, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức mượn chiều đường đối diện trên gần 50 km cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân để tăng khả năng lưu thông, hạn chế ùn tắc. Cục CSGT khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp nhằm hạn chế dồn phương tiện vào các tuyến cao tốc trong cùng thời điểm khi kỳ nghỉ lễ đã sắp kết thúc.