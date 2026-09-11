Nhận "lệnh" hoàn thành trong 24 tháng, siêu dự án gần 20.000 tỷ đồng, chịu được động đất cấp 8 do liên danh Vingroup xây dựng có tiến độ ra sao?

Hiện liên danh nhà thầu đang tổ chức 15 mũi thi công trên toàn tuyến.

Sáng 9/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã chủ trì kiểm tra hiện trường thi công các Dự án Đầu tư xây dựng: Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu; Cầu Trần Hưng Đạo; Cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố (Ban QLDA), cả 3 dự án đang được các đơn vị tập trung triển khai, trong đó nhiều hạng mục cơ bản đáp ứng tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027.

Đáng chú ý là Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, theo đó công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành, với 62,51/62,51ha được bàn giao, đạt 100%. Các địa phương đang tiếp tục di chuyển hạ tầng kỹ thuật và phá dỡ các công trình còn lại.

Khởi công vào ngày 19/5, Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu gồm 4 dự án thành phần, với tổng mức đầu tư khoảng 19.830 tỷ đồng. Trong đó, 3 dự án thành phần giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư khoảng 4.332 tỷ đồng, tổng diện tích thu hồi khoảng 62,53 ha, khoảng 701 trường hợp thu hồi đất.

Nhà thầu đang gấp rút tổ chức 15 mũi thi công cầu Tứ Liên (Ảnh: UBND TP Hà Nội)

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội là chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 15.498 tỷ đồng. Nhà thầu thi công là liên danh Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), Tập đoàn VinGroup và một số đối tác khác.

Cầu Tứ Liên có tổng chiều dài 11.5 km, bao gồm cầu chính dài 1 km, đường dẫn 2 đầu cầu dài 4.5 km, đường nối trên địa bàn xã Đông Anh dài 6 km, chiều rộng 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và 2 làn đi bộ, nhịp cầu dài 1000 m, khoảng cách trụ 500 m, đỉnh tháp cao 158 m, chịu được động đất cấp 8.

Trong đó, đường dẫn đầu cầu phía Nghi Tàm rộng 48 m, phía Đông Anh rộng 60 m, cầu chính Tứ Liên dây văng rộng 43 m (kết cấu dầm thép nhịp chính 500 m, trụ tháp cao 185 m), cầu đúc hẫng, cầu thép; 2 nút giao với đường Nghi Tàm và nút giao với đường Trường Sa, hầm chui và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hè đường, chiếu sáng, chiếu sáng kiến trúc, cây xanh…

Tại lễ khởi công, Nguyên Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ban Quản lý dự án phát huy tối đa trách nhiệm, đồng thời đề nghị các nhà thầu nỗ lực rút ngắn thời gian thi công xuống còn 24 tháng.

Đồng thời nâng cao chất lượng, không đội vốn, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, không để tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, trên cơ sở ứng dụng các công nghệ, máy móc tiên tiến, hiện đại nhất.

Tiến độ dự án cầu Tứ Liên hơn 1 năm khởi công

Hiện liên danh nhà thầu đang tổ chức 15 mũi thi công trên toàn tuyến. Đối với cầu chính, đã hoàn thành 4/37 đốt thân tháp của các trụ P37 và P38. Nút giao Nghi Tàm đã thi công 156/167 cọc và 11/23 bệ trụ; nút giao đường Trường Sa thi công 121/346 cọc, 6/27 đốt hầm hở hầm chui Quốc lộ 5.

Cầu dẫn phía Nghi Tàm đã thi công 362/642 cọc khoan nhồi và 7/76 bệ trụ; cầu dẫn phía Đông Anh thi công 144/208 cọc khoan nhồi và 2/14 bệ trụ.

Giá trị sản lượng thực hiện đạt 1.843 tỷ đồng/9.418 tỷ đồng, tương ứng 19,57% giá trị hợp đồng. Dự kiến đến hết năm 2026, sản lượng đạt khoảng 3.760 tỷ đồng, tương đương 40% hợp đồng.

Ban QLDA đánh giá tiến độ cầu chính, cầu thép, cầu dẫn phía Đông Anh và nút giao Trường Sa cơ bản đáp ứng yêu cầu phấn đấu hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027. Tuy nhiên, nút giao Nghi Tàm, cầu dẫn phía Nghi Tàm và cầu đúc hẫng vượt sông Đuống đang chậm hơn yêu cầu, cần tiếp tục tập trung đẩy nhanh.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường nghe báo cáo tiến độ dự án Cầu Tứ Liên (Ảnh: UBND TP.Hà Nội)

Về điều kiện thi công, đại diện Ban QLDA cho biết, mực nước sông xuống thấp trong mùa mưa ít nhiều ảnh hưởng đến việc xử lý lòng dẫn. Đến nay, các phần việc cơ bản đã được triển khai, một số vị trí phía sông đang tiếp tục được gia cố bằng rọ đá để bảo đảm ổn định bờ.

Ban cũng đang rà soát toàn bộ các khu vực liên quan đến lòng sông, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng và Công an Thành phố xây dựng phương án tổ chức giao thông tại các nút giao phục vụ thi công.

Sau khi hoàn thành, cây cầu sẽ tạo thuận lợi kết nối Trung tâm TP. Hà Nội với khu vực phía bắc, đông bắc sông Hồng, tỉnh Thái Nguyên, kết nối với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và tuyến đường từ sân bay Gia Bình về Trung tâm TP. Hà Nội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của TP. Hà Nội và Vùng Thủ đô.